Оперативні дані. За добу в Україні виявлено понад 11 тис. нових хворих на коронавірус

За минулу добу одужало від коронавірусу 15337 осіб

В Україні за минулу добу, 24 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 11035 людей. Це на 455 людей менше, ніж попередньої доби (11490). Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2739 осіб;

летальних випадків – 186;

одужало – 15337 осіб;

здійснено тестувань за добу – 58874 (зокрема методом ПЛР – 37873, методом ІФА – 21001).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1012167 осіб;

одужало – 646772 особи;

летальних випадків – 17581;

проведено ПЛР-тестувань – 5428825.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 106078 випадків;

Вінницька область – 21698 випадків;

Волинська область – 32149 випадків;

Дніпропетровська область – 55680 випадків;

Донецька область – 34225 випадків;

Житомирська область – 37848 випадків;

Закарпатська область – 27650 випадків;

Запорізька область – 50805 випадків;

Івано-Франківська область – 42611 випадків;

Київська область – 56374 випадки;

Кіровоградська область – 8149 випадків;

Луганська область – 9725 випадків;

Львівська область – 58875 випадків;

Миколаївська область – 28805 випадків;

Одеська область – 67934 випадки;

Полтавська область – 33997 випадків;

Рівненська область – 39979 випадків;

Сумська область – 39490 випадків;

Тернопільська область – 33175 випадків;

Харківська область – 67417 випадків;

Херсонська область – 16679 випадків;

Хмельницька область – 38004 випадки;

Черкаська область – 36947 випадків;

Чернівецька область – 39143 випадки;

Чернігівська область – 28730 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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