Оперативні дані. За добу в Україні виявлено понад 11 тис. нових хворих на коронавірус
За минулу добу одужало від коронавірусу 15337 осіб
В Україні за минулу добу, 24 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 11035 людей. Це на 455 людей менше, ніж попередньої доби (11490). Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2739 осіб;
- летальних випадків – 186;
- одужало – 15337 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 58874 (зокрема методом ПЛР – 37873, методом ІФА – 21001).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1012167 осіб;
- одужало – 646772 особи;
- летальних випадків – 17581;
- проведено ПЛР-тестувань – 5428825.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 106078 випадків;
- Вінницька область – 21698 випадків;
- Волинська область – 32149 випадків;
- Дніпропетровська область – 55680 випадків;
- Донецька область – 34225 випадків;
- Житомирська область – 37848 випадків;
- Закарпатська область – 27650 випадків;
- Запорізька область – 50805 випадків;
- Івано-Франківська область – 42611 випадків;
- Київська область – 56374 випадки;
- Кіровоградська область – 8149 випадків;
- Луганська область – 9725 випадків;
- Львівська область – 58875 випадків;
- Миколаївська область – 28805 випадків;
- Одеська область – 67934 випадки;
- Полтавська область – 33997 випадків;
- Рівненська область – 39979 випадків;
- Сумська область – 39490 випадків;
- Тернопільська область – 33175 випадків;
- Харківська область – 67417 випадків;
- Херсонська область – 16679 випадків;
- Хмельницька область – 38004 випадки;
- Черкаська область – 36947 випадків;
- Чернівецька область – 39143 випадки;
- Чернігівська область – 28730 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.