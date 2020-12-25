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    Оперативні дані. За добу в Україні виявлено понад 11 тис. нових хворих на коронавірус

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    Кількість підтверджених випадків&nbsp;<span>Covid-19 в Україні перевищила мільйон</span> - Оперативні дані. За добу в Україні виявлено понад 11 тис. нових хворих на коронавірус
    Кількість підтверджених випадків Covid-19 в Україні перевищила мільйон
    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу одужало від коронавірусу 15337 осіб

    В Україні за минулу добу, 24 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 11035 людей. Це на 455 людей менше, ніж попередньої доби (11490). Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2739 осіб;
    • летальних випадків – 186;
    • одужало – 15337 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 58874 (зокрема методом ПЛР – 37873, методом ІФА – 21001).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1012167 осіб;
    • одужало – 646772 особи;
    • летальних випадків – 17581;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5428825.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • м. Київ – 106078 випадків;
    • Вінницька область – 21698 випадків;
    • Волинська область – 32149 випадків;
    • Дніпропетровська область – 55680 випадків;
    • Донецька область – 34225 випадків;
    • Житомирська область – 37848 випадків;
    • Закарпатська область – 27650 випадків;
    • Запорізька область – 50805 випадків;
    • Івано-Франківська область – 42611 випадків;
    • Київська область – 56374 випадки;
    • Кіровоградська область – 8149 випадків;
    • Луганська область – 9725 випадків;
    • Львівська область – 58875 випадків;
    • Миколаївська область – 28805 випадків;
    • Одеська область – 67934 випадки;
    • Полтавська область – 33997 випадків;
    • Рівненська область – 39979 випадків;
    • Сумська область – 39490 випадків;
    • Тернопільська область – 33175 випадків;
    • Харківська область – 67417 випадків;
    • Херсонська область – 16679 випадків;
    • Хмельницька область – 38004 випадки;
    • Черкаська область – 36947 випадків;
    • Чернівецька область – 39143 випадки;
    • Чернігівська область – 28730 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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    Теги: статистика Україна Максим Степанов епідемія коронавірус
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