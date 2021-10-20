Президентка Молдови підписала закон про ратифікацію Стамбульської конвенції
Молдова ратифікувала Стамбульську конвенцію 14 жовтня
Президентка Республіки Молдова Майя Санду підписала закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству щодо жінок та домашньому насильству, передає «Главком» з посиланням на президентуру Республіки Молдова.
«Президентка Республіки Молдова Майя Санду сьогодні оприлюднила закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству щодо жінок та домашньому насильству», – йдеться у повідомленні президентської адміністрації.
Як відомо, парламент Молдови підтримав ратифікацію Конвенції у другому читанні ще 14 жовтня. Рішення було прийнято 54-ма голосами депутатів правлячої партії «Дія та солідарність». Водночас проросійська Партія соціалістів намагалася блокувати розгляд питання.
«Під час мого перебування на посаді президента країни я блокував ратифікацію Стамбульської конвенції, бо твердо переконаний, що цей документ є загрозою для багатовікових духовних традицій нашого народу, заснованих на православ'ї, суспільній моралі та сімейних цінностях, виховання молодого покоління в дусі моралі та поваги до батьків», – цитує видання Unimedia експрезидента Молдови й лідера соціалістів Ігоря Додона.
Отже, Республіка Молдова стала 35-ю державою-членом Ради Європи із 47, яка ратифікувала Стамбульську конвенцію. Загалом, Конвенцію Ради Європи підписали 46 країн і Євросоюз. Однак ще 11 з них не ратифікували цю угоду, серед яких і Україна.
Документ передбачає забезпечення заходів запобігання та протидії насильства над жінками та домашнього насильства, з захисту жертв, переслідування злочинців та прийняття інтегрованої політики у цій галузі.
Як відомо, Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству. При цьому, Туреччина – перша країна, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі. Рада Європи розкритикувала вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я провела новий аналіз, згідно з яким кожна третя жінка у світі, а це 736 млн осіб, зазнала фізичного чи сексуального насильства. Сьогодні жертвами домашнього насильства стають жінки у молодшому віці, хоча загальна кількість постраждалих залишається незмінною.