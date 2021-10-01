Боротьба з домашнім насильством. Парламент Молдови підтримав Стамбульську конвенцію

Голосування у другому читанні відбудеться через два тижні

Парламент Молдови проголосував у першому читанні за ратифікацію Стамбульської конвенції проти гендерного насильства, передає «Главком».

1 жовтня на засіданні парламенту Молдови депутати підтримали у першому читанні ратифікацію Стамбульської конвенції. Рішення про ратифікацію підтримали 54 депутати від пропрезидентської коаліції «Дія та солідарність». Голосування у другому читанні відбудеться через два тижні.

Водночас Блок соціалістів та комуністів вимагав виключити питання з порядку денного. У момент голосування соціалісти та комуністи покинули сесійний зал.

Відмітимо, що Республіка Молдова приєдналася до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами ще у 2017 році.

Стамбульська конвенція передбачає криміналізацію сімейного та гендерного насильства, а також заходи попередження, захисту і підтримки. Конвенція також зобов'язує розробити довгострокові плани боротьби з насильством щодо жінок.

Конвенцію Ради Європи підписали 46 країн і Євросоюз. Однак ще 11 з них не ратифікували цю угоду, серед яких і Україна.

Як відомо, Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству. Туреччина – перша країна, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі. Рада Європи розкритикувала вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я провела новий аналіз, згідно з яким кожна третя жінка у світі, а це 736 млн осіб, зазнала фізичного чи сексуального насильства. Сьогодні жертвами домашнього насильства стають жінки у молодшому віці, хоча загальна кількість постраждалих залишається незмінною.