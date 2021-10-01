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    Боротьба з домашнім насильством. Парламент Молдови підтримав Стамбульську конвенцію

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    1 жовтня на засіданні парламенту Молдови депутати підтримали у першому читанні ратифікацію Стамбульської конвенції - Боротьба з домашнім насильством. Парламент Молдови підтримав Стамбульську конвенцію
    1 жовтня на засіданні парламенту Молдови депутати підтримали у першому читанні ратифікацію Стамбульської конвенції
    фото: multimedia.parlament.md

    Голосування у другому читанні відбудеться через два тижні

    Парламент Молдови проголосував у першому читанні за ратифікацію Стамбульської конвенції проти гендерного насильства, передає «Главком».

    1 жовтня на засіданні парламенту Молдови депутати підтримали у першому читанні ратифікацію Стамбульської конвенції. Рішення про ратифікацію підтримали 54 депутати від пропрезидентської коаліції «Дія та солідарність». Голосування у другому читанні відбудеться через два тижні.

    Водночас Блок соціалістів та комуністів вимагав виключити питання з порядку денного. У момент голосування соціалісти та комуністи покинули сесійний зал.

    Відмітимо, що Республіка Молдова приєдналася до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами ще у 2017 році.

    Стамбульська конвенція передбачає криміналізацію сімейного та гендерного насильства, а також заходи попередження, захисту і підтримки. Конвенція також зобов'язує розробити довгострокові плани боротьби з насильством щодо жінок.

    Конвенцію Ради Європи підписали 46 країн і Євросоюз. Однак ще 11 з них не ратифікували цю угоду, серед яких і Україна.

    Як відомо, Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству. Туреччина – перша країна, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі. Рада Європи розкритикувала вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції.

    Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я провела новий аналіз, згідно з яким кожна третя жінка у світі, а це 736 млн осіб, зазнала фізичного чи сексуального насильства. Сьогодні жертвами домашнього насильства стають жінки у молодшому віці, хоча загальна кількість постраждалих залишається незмінною.

    Теги: Молдова Стамбульська конвенція домашнє насильство парламент
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    Боротьба з домашнім насильством. Парламент Молдови підтримав Стамбульську конвенцію