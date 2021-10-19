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    На Путіна надії мало. Уряд Молдови шукає альтернативні джерела постачання газу

    Наталія Гавриліца, прем&rsquo;єр-міністр Республіки Молдова - На Путіна надії мало. Уряд Молдови шукає альтернативні джерела постачання газу

    Наталія Гавриліца, прем’єр-міністр Республіки Молдова

    фото Dan Gutu

    Прем’єр-міністр Гаврилиця: «У Молдові буде природний газ, але питання в тому – за якою ціною країна його закупить»

    Уряд Молдови шукає альтернативні джерела постачання газу, проте перемовини з Москвою тривають. Прем’єр-міністр Наталія Гавриліца, назвавши перемовини з російськими партнерами непростими, розповіла про подальші кроки уряду в період енергетичної кризи під час пресконференції у вівторок, 19 жовтня, передає кореспондент «Главкома».

    «Уряд починає закупівлю газу з альтернативних джерел через компанію Energocom. Першим кроком буде внесення поправок до бюджету для виділення грошей на цю покупку», – заявила Гаврилиця.

    Голова молдовського уряду пояснила, що для альтернативних закупівель Кабмін збільшить статутний капітал компанії Energocom. Гаврилиця розповіла, що Молдова веде перемовини й з іншими країнами та компаніями, які можуть постачати газ у Молдову. При цьому, вона додала, що перемовини з Москвою тривають.

    «У Молдові буде природний газ, але питання в тому – за якою ціною країна його закупить. Ми безперервно ведемо перемовни з адміністрацією президента РФ. Ми провели телефонні перемовини на вищому рівні. Але, повторю, перемовини непрості», – уточнила прем’єр-міністр Молдови.

    Вона зазначила, що за останній тиждень Молдова отримала газопроводом «Ясси-Унгени-Кишинів» певні обсяги газу, щоб збалансувати надходження газу, бо обсягу, що постачається «Газпромом», недостатньо для всіх споживачів.

    «Ми провели перемовини на цю тему з Румунією, Україною, Польщею та іншими країнами. Якраз сьогодні міністр інфраструктури Андрій Спину обговорює в Польщі енергетичну кризу», – зазначила Гаврилиця.

    При цьому вона уточнила, що Молдова не розглядає закупівлю скрапленого газу у Польщі, оскільки поблизу республіки немає регазифікаційних терміналів зрідженого природного газу.

    Зазначимо, віцепрем'єр-міністр Молдови з питань реінтеграції Владислав Кульмінський відвідає з офіційним візитом Москву, де зустрінеться з заступником голови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.

    Раніше повідомлялося, що Козак мав здійснити візит у Кишинів щодо перемовин з приводу продовження газового контракту.

    Як повідомляв «Главком», Президент Румунії Клаус Йоханніс закликав європейських лідерів підтримати Республіку Молдова реальними кроками у забезпеченні газом та електроенергією в умовах енергетичної кризи.

    Республіка Молдова звернулася за допомогою до країн Європейського союзу після того, як російський монополіст «Газпром» скоротив постачання газу, а поточний контракт, який закінчився у вересні, був продовжений лише на місяць.

    Теги: газ Газпром Молдова криза уряд
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    На Путіна надії мало. Уряд Молдови шукає альтернативні джерела постачання газу