За добу в Україні вакцинували майже 17939 осіб

Усі, крім однієї людини отримали по одній дозі вакцини

Протягом минулої доби, 26 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 17939 осіб. Найбільше щеплень було проведено у Києві.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

«За минулу добу в Україні проти Covid-19 було щеплено 17939 осіб. З них вакциновано 1 дозою – 17939 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 192264 особи, з них отримали 1 дозу – 192263 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що за 26 березня було зроблено на 799 щеплень менше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 180 мобільних бригад з імунізації та 493 пунктів щеплення.

Найбільшу кількість щеплень за 26 березня 2021 року було проведено у Києві – 1650, а за весь період вакцинальної кампанії – у Дніпропетровській області – 13489 щеплень.

Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюють медичних працівників «ковідних» лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

Нагадаємо, за минулу добу 26 березня в Україні виявлено 17424 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 752 дитина та 420 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4747 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 290 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 7124 особи.

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