Президентки та премʼєрки: якими країнами зараз керують жінки

Станом на сьогоднішній день жінки стоять на чолі тридцяти держав, переважно європейських

Майже тридцять країн світу зустрінуть цього року Міжнародний жіночий день, маючи на чолі держави жінку. Традиційно це країни Європи, але їх приклад переймають і держави Азії та Африки. З нагоди 8 березня видання «Слово і діло» дослідило, скільки жінок у світі зараз займають провідні посади.

Найширше жінки на чолі держав представлені в Європі

Одна з найбільш відомих жінок-політикинь – канцлерка Німеччини Ангела Меркель – вона на цій посаді вже понад 15 років. Християнсько-демократичний союз, представницею якого є Меркель, обрав лідера Арміна Лашета, який в разі перемоги ХДС на парламентських виборах восени, може стати наступним канцлером Німеччини. А поки що пані Меркель керує однією з найуспішніших країн світу.

Місяць тому віцепрезиденткою США стала Камала Гарріс після інавгурації Джо Байдена. Вона є першою жінкою в американській історії, що зайняла цей пост, а також першою людиною афроамериканського та азійсько-американського походження на цій посаді. До обрання Гарріс була сенаторкою США від Каліфорнії (2017—2021), генеральною прокуроркою Каліфорнії (2011—2017) та окружною прокуроркою Сан-Франциско (2004—2011).

Понад 17 років з невеликою перервою очолює уряд Бангладеш Хасіна Вазед. Уперше вона стала прем'єркою у червні 1996 року (на 5 років), а вдруге її обрали у січні 2009-го, і на цій посаді вона дотепер.

Генерал-губернаторкою Барбадосу останні 3 роки є Сандра Мейсон. До цього вона була адвокаткою, що виконувала функції судді Високого суду у Сент-Люсії і судді Апеляційного суду у Барбадосі. Мейсон стала першою жінкою, допущеною до цієї посади на Барбадосі, а коли зайняла посаду генерал-губернаторки, то стала канцлеркою.

13 березня виповниться рік, як президентом Греції стала жінка. Катерина Сакелларопулу до перемоги на президентських виборах була головою Державної ради, Вищого адміністративного суду Греції. Після вступу на посаду Сакелларопулу стала 13-м президентом Греції і першою жінкою, що зайняла цю посаду.

Президенткою Грузії вже понад два роки є Саломе Зурабішвілі – перша в історії країни жінка-президент, обрана всенародним голосуванням. Раніше Зурабішвілі обіймала посаду очільниці Міністерства закордонних справ Грузії (2004—2006), була надзвичайним і повноважним послом Франції у Грузії.

Президентки зараз в Естонії, Молдові, Словаччині, Сингапурі, Непалі, Ефіопії, Тринідаді і Тобаго. Очільниці уряду – в Данії, Естонії, Литві, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Сербії, Новій Зеландії, де також є своя генерал-губернаторка.

Як повідомлялося раніше, у Міжнародний жіночий день 8 березня в Києві на Михайлівській площі заплановано проведення «Маршу жінок – 2021». Гаслом цьогорічного заходу буде: «у пандемії жіноче обличчя».