У Перу помер колишній генсек ООН

Поки Перес де Куельяр був генсеком ООН (1982 по 1991 рік) - завершилася холодна війна

У віці 100 років у Перу помер колишній генеральний секретар ООН Хав’єр Перес де Куельяр.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що він обіймав посаду в період з 1981 до 1991 року. Перес де Куельяр очолював ООН у період восьмирічної війни між Іраном та Іраком та громадянської війни в Ель-Сальвадорі. При цьому під час ірано-іракської війни перуанець виступав посередником у мирних переговорах.

He was an accomplished statesman, a committed diplomat and a personal inspiration who left a profound impact on the United Nations and our world - @antonioguterres on the death of former Secretary-General Javier Pérez de Cuéllar.



Read full statement: https://t.co/pvF4bDmj5F pic.twitter.com/n6dSjLGL99