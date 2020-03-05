  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Перу помер колишній генсек ООН

    • Розсилка
    <p>Хав&rsquo;єру Пересу де Куельяру було 100 років</p> - У Перу помер колишній генсек ООН

    Хав’єру Пересу де Куельяру було 100 років

    Поки Перес де Куельяр був генсеком ООН (1982 по 1991 рік) - завершилася холодна війна

    У віці 100 років у Перу помер колишній генеральний секретар ООН Хав’єр Перес де Куельяр.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Зазначається, що він обіймав посаду в період з 1981 до 1991 року. Перес де Куельяр очолював ООН у період восьмирічної війни між Іраном та Іраком та громадянської війни в Ель-Сальвадорі. При цьому під час ірано-іракської війни перуанець виступав посередником у мирних переговорах.

    У 1973-1974 роках Хав’єр Перес де Куельяр працював головою Ради безпеки ООН. 1975-1977 роки він провів постійним представником Організації Об’єднаних Націй на Кіпрі.

    У 2000-2001 роках Перес де Куельяр працював прем’єр-міністром Перу.

     

    ООН смерть Генсек ООН Перу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ