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    Принц Чарльз відкрив телеканал про проблеми зміни клімату

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    Принц Чарльз відкрив телеканал про проблеми зміни клімату - Принц Чарльз відкрив телеканал про проблеми зміни клімату
    Принц Чарльз відкрив телеканал про проблеми зміни клімату
    Фото: Christopher Furlong/Pool via Reuters

    Телеканал освітлюватиме проекти по всьому світу, спрямовані на допомогу людям у формуванні більш чистою і стійкої економіки

    Принц Чарльз в рамках угоди з Amazon Prime запустив мовлення телеканалу RE: TV, який буде розповідати про проблеми зміни клімату. Про це повідомила газета Daily Mail.

    Таке рішення стало одним із кроків корпорації, яка прагне зміцнити свою екорепутацію на тлі звинувачень у лицемірстві.

    Телеканал освітлюватиме проекти по всьому світу, спрямовані на допомогу людям у формуванні більш чистою і стійкої економіки. Крім цього, творці планують транслювати фільми на тему екології, навколишнього середовища і різних інновацій, окремо звертаючи увагу на виробництво кави і індустрію моди.

    «Я витратив великий період свого життя на залучення людей і підприємств в проблеми і рішення кліматичної кризи. RE: TV був створений з метою полонити волю і уяву людства, а також втілити в життя найбільш надихаючі вирішення екологічних проблем», - звернувся до глядачів принц Чарльз.

    Раніше принц Гаррі та його дружини Меган Маркл у 2020 році підписали багаторічний контракт з Netflix. Після цього були анонсовані документальний серіал від заснованої подружжям громадської організації Archewell і сімейний мультсеріал «Жемчуг» про пригоди 12-річної дівчинки.

    До слова, дочка принца Гаррі і Меган Маркл може офіційно претендувати на корону.

    Перші сім місць претендентів на корону залишаються незмінними: принц Чарльз, принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї, принц Гаррі і Арчі Маунтбеттен-Віндзор. За Лілібет Діаною йдуть принц Ендрю, принцеса Беатріс і принцеса Євгенія.

    Раніше стало відомо, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

    Також відомо, що британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

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    Теги: ЗМІ клімат кіно Принц Чарльз
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    Принц Чарльз відкрив телеканал про проблеми зміни клімату