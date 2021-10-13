Принц Чарльз заправляє свою машину сиром та вином

Спадкоємець королівського престолу намагається якомога менше забруднювати навколишнє середовище

Британський принц Чарльз заради збереження чистоти навколишнього середовища заправляє свою машину не бензином, а – сиром та вином. Про це він розповів в інтерв'ю BBC.

Спадкоємець королівського престолу заявив, що намагається якомога менше забруднювати навколишнє середовище, тому він вважав за краще від традиційного бензинового двигуна в машині суміш біоетанолу, отриманого з відходів сиру та вина. «У мене зараз є електромобілі, але з ними так складно. Можете собі уявити, мій старий Aston Martin, який я використовую вже 51 рік, їде за допомогою англійського білого вина та сирної сироватки», – зазначив принц. За допомогою біомаси та сонячної енергії також відбувається опалення його палацу.

Тепер залізний кінь принца їздить на етанолі, який роблять з вина. На один кілометр транспортний засіб витрачає дві пляшки пального. Але на цьому автомобілі, якому виповнилося 38 років, принц їздить переважно влітку. Щорічний пробіг машини – близько 480 кілометрів.

Британські винороби виготовляють більше вина, аніж його можна продавати (згідно з правилами ЄС). Щоб продукт не пропадав, з нього роблять біопаливо.

Виконавчий директор компанії Greenfuels, яка виробляє такий «бензин» для машини принца Чарльза, розповів виданню The Times, що вони отримують етанол з білого вина та побічних продуктів, які утворюються під час виробництва сиру.

Нагадаємо, принц Уельський особисто зустрівся з юною кліматичною активісткою Гретою Тунберг в рамках Світового економічного форуму в Давосі.

Також, принц Чарльз вперше розповів, як перехворів на коронавірус.