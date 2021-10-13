Tesla програла Vokswagen у лобовому зіткненні. Оприлюднено відео краш-тесту

Електричні кросовери Tesla Model Y та Volkswagen ID.6 Crozz перевірили на безпеку у лобовому зіткненні

На YouTube-каналі Car Crash Test опублікували відео незвичайного випробування, в якому взяли участь Tesla Model Y і Volkswagen ID.6 Crozz. Фахівці перевірили міцність електричних кросоверів під час лобового зіткнення на швидкості 64 кілометри в годину.

В результаті удару обидві моделі отримали значні пошкодження, проте німецький електрокар все-таки впорався краще.

Незважаючи на подушки безпеки, манекени в обох електрокарах кілька разів вдарилися об двері і сидіння. Салон електромобілів практично не постраждав.

Експертам вдалося уникнути загоряння електрокарів, проте в результаті удару двері Tesla Model Y відразу заблокувало. Крім того, у кросовера серйозно постраждала батарея.

Tesla останнім часом показує себе не з кращого боку. Електромобілі компанії постійно потрапляють у новини про самозаймання електромобілів. Наприклад, цього місяця Tesla Model S зайнялася на парковці сервісного центру.

У серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.