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    Tesla програла Vokswagen у лобовому зіткненні. Оприлюднено відео краш-тесту

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    Tesla Model Y проти Volkswagen ID.6 Crozz - Tesla програла Vokswagen у лобовому зіткненні. Оприлюднено відео краш-тесту
    Tesla Model Y проти Volkswagen ID.6 Crozz
    Скріншот з відео

    Електричні кросовери Tesla Model Y та Volkswagen ID.6 Crozz перевірили на безпеку у лобовому зіткненні

    На YouTube-каналі Car Crash Test опублікували відео незвичайного випробування, в якому взяли участь Tesla Model Y і Volkswagen ID.6 Crozz. Фахівці перевірили міцність електричних кросоверів під час лобового зіткнення на швидкості 64 кілометри в годину.

    В результаті удару обидві моделі отримали значні пошкодження, проте німецький електрокар все-таки впорався краще.

    Незважаючи на подушки безпеки, манекени в обох електрокарах кілька разів вдарилися об двері і сидіння. Салон електромобілів практично не постраждав.

    Експертам вдалося уникнути загоряння електрокарів, проте в результаті удару двері Tesla Model Y відразу заблокувало. Крім того, у кросовера серйозно постраждала батарея.

    Tesla останнім часом показує себе не з кращого боку. Електромобілі компанії постійно потрапляють у новини про самозаймання електромобілів. Наприклад, цього місяця Tesla Model S зайнялася на парковці сервісного центру.

    У серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

    За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі Tesla кросовери Volkswagen Tesla Model Y
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    Tesla програла Vokswagen у лобовому зіткненні. Оприлюднено відео краш-тесту