Українці купили рекордну кількість електромобілів. Названо найпопулярніші моделі

У вересні 2021 року в Україні було продано рекордну кількість нових електромобілів

Вересень 2021 року став унікальним для українського ринку електромобілів. За даними асоціації «Укравтопром», у перший місяць осені українці купили рекордну кількість нових електрокарів.

Всього за вересень дилерам вдалося продати 145 нових електричних машин. Звісно, що показник невеликий. Але ринок електромобілів, до того ж нових, в Україні тільки зароджується. Тож недивно, що продажі поки що невеликі.

До п’ятірки найпопулярніших нових електромобілів в Україні одразу увійшли п’ять моделей:

Nissan Leaf – 28 од.; Hyundai Ioniq – 12 од.; Nissan Sylphy – 11 од.; Jac iEVS4 та Porsche Taycan – по 10 од.; BMW i3 та Mercedes-Benz EQC – по 9 од.

Майже всі з цих електромобілів офіційно представлені в Україні. Найдорожчий та найкрутіший з них – безумовно, Porsche Taycan, огляд якого ви можете знайти за цим посиланням.

Цікаво, що дорогий Taycan у вересні українці купували частіше, ніж відносно доступний BMW i3.

А ось місце бестселера зайняв Nissan Leaf, який офіційно дебютував в Україні нещодавно. Детально про комплектації та ціни «Ліфа» для українського ринку ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.

Власне, єдиний електромобіль із топ-5, який немає офіційної «прописки» в Україні, це Nissan Sylphy. За великим рахунком, це той самий Leaf, але у кузові седан. Скоріш за все ці автомобілі везуть з Китаю. А купують їх тому, що вони значно дешевше за ті ж самі «Ліфи».

Ще один показовий нюанс – серед найпопулярніших нових електромобілів немає жодної моделі Tesla. Скоріш за все, це пов’язано з тим, що Ілон Маск продовжує ігнорувати Україну та не відкриває у нас офіційне представництво.

У цілому про перехід України на електромобілі говорити ще зарано. А ось якій країні вже майже вдалося повністю відмовитися від бензинових та дизельних автомобілів – дивіться за цим посиланням.