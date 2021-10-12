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    Українці купили рекордну кількість електромобілів. Названо найпопулярніші моделі

    •  glavcom.ua
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    Nissan Leaf&nbsp;&ndash; найпопулярніший електромобіль в Україні - Українці купили рекордну кількість електромобілів. Названо найпопулярніші моделі
    Nissan Leaf – найпопулярніший електромобіль в Україні
    Фото: GLavcom.ua

    У вересні 2021 року в Україні було продано рекордну кількість нових електромобілів

    Вересень 2021 року став унікальним для українського ринку електромобілів. За даними асоціації «Укравтопром», у перший місяць осені українці купили рекордну кількість нових електрокарів.

    Всього за вересень дилерам вдалося продати 145 нових електричних машин. Звісно, що показник невеликий. Але ринок електромобілів, до того ж нових, в Україні тільки зароджується. Тож недивно, що продажі поки що невеликі.

    До п’ятірки найпопулярніших нових електромобілів в Україні одразу увійшли п’ять моделей:

    1. Nissan Leaf – 28 од.;
    2. Hyundai Ioniq – 12 од.;
    3. Nissan Sylphy – 11 од.;
    4. Jac iEVS4 та Porsche Taycan – по 10 од.;
    5. BMW i3 та Mercedes-Benz EQC – по 9 од.

    Майже всі з цих електромобілів офіційно представлені в Україні. Найдорожчий та найкрутіший з них – безумовно, Porsche Taycan, огляд якого ви можете знайти за цим посиланням.

    Цікаво, що дорогий Taycan у вересні українці купували частіше, ніж відносно доступний BMW i3.

    А ось місце бестселера зайняв Nissan Leaf, який офіційно дебютував в Україні нещодавно. Детально про комплектації та ціни «Ліфа» для українського ринку ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.

    Власне, єдиний електромобіль із топ-5, який немає офіційної «прописки» в Україні, це Nissan Sylphy. За великим рахунком, це той самий Leaf, але у кузові седан. Скоріш за все ці автомобілі везуть з Китаю. А купують їх тому, що вони значно дешевше за ті ж самі «Ліфи».

    Ще один показовий нюанс – серед найпопулярніших нових електромобілів немає жодної моделі Tesla. Скоріш за все, це пов’язано з тим, що Ілон Маск продовжує ігнорувати Україну та не відкриває у нас офіційне представництво.

    У цілому про перехід України на електромобілі говорити ще зарано. А ось якій країні вже майже вдалося повністю відмовитися від бензинових та дизельних автомобілів – дивіться за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі Porsche Taycan Hyundai Nissan Nissan Leaf BMW Jac Porsche Hyundai Ioniq
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    Українці купили рекордну кількість електромобілів. Названо найпопулярніші моделі