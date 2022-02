Спадкоємець британського престолу вдруге захворів на Covid-19

73-річний спадкоємець британського престолу принц Чарльз удруге захворів на Covid-19. Про це повідомляє його пресслужба у Twitter.

У заяві не уточнюється стан Чарльза, лише вказується, що принц пішов на самоізоляцію і «глибоко шкодує», що не зможе взяти участь у запланованих заходах.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.