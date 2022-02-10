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    Спадкоємець британського престолу вдруге захворів на Covid-19

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    В офіційній заяві не уточнюється стан Чарльза, лише&nbsp;вказується, що принц&nbsp;пішов на самоізоляцію - Спадкоємець британського престолу вдруге захворів на Covid-19

    В офіційній заяві не уточнюється стан Чарльза, лише вказується, що принц пішов на самоізоляцію

    фото: thetimes

    Уперше принц Чарльз заразився коронавірусом 25 березня 2020 року

    73-річний спадкоємець британського престолу принц Чарльз удруге захворів на Covid-19. Про це повідомляє його пресслужба у Twitter.

    У заяві не уточнюється стан Чарльза, лише вказується, що принц пішов на самоізоляцію і «глибоко шкодує», що не зможе взяти участь у запланованих заходах.

    Уперше принц Чарльз заразився коронавірусом 25 березня 2020 року.

    Раніше королева Великої Британії Єлизавета ІІ закликала надати дружині спадкоємця престолу принца Уельського Чарльза герцогині Корнуолській Каміллі титул королеви-консорта.

    Підтримка британської королеви означає, що будь-яка перешкода для того, щоб Камілла стала королевою, малоймовірна, тож після переходу влади герцогиня Корнуолська отримає титул королеви і зможе виконувати повноцінну королівську роль поряд із Чарльзом.

    Чарльз та Камілла одружилися у 2005 році. Раніше принц Уельський був одружений з принцесою Діаною, але подружжя розлучилося в 1996 році, за рік до того, як вона загинула в автокатастрофі в Парижі.

    Нагадаємо, вчора королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео).

    Нещодавно королева Британії подарувала найвищий титул дружині принца Чарльза.

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    Теги: здоров'я Велика Британія Принц Чарльз коронавірус
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    Спадкоємець британського престолу вдруге захворів на Covid-19