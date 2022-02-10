Спадкоємець британського престолу вдруге захворів на Covid-19

В офіційній заяві не уточнюється стан Чарльза, лише вказується, що принц пішов на самоізоляцію

Уперше принц Чарльз заразився коронавірусом 25 березня 2020 року

73-річний спадкоємець британського престолу принц Чарльз удруге захворів на Covid-19. Про це повідомляє його пресслужба у Twitter.

У заяві не уточнюється стан Чарльза, лише вказується, що принц пішов на самоізоляцію і «глибоко шкодує», що не зможе взяти участь у запланованих заходах.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible. — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022

Уперше принц Чарльз заразився коронавірусом 25 березня 2020 року.

Раніше королева Великої Британії Єлизавета ІІ закликала надати дружині спадкоємця престолу принца Уельського Чарльза герцогині Корнуолській Каміллі титул королеви-консорта.

Підтримка британської королеви означає, що будь-яка перешкода для того, щоб Камілла стала королевою, малоймовірна, тож після переходу влади герцогиня Корнуолська отримає титул королеви і зможе виконувати повноцінну королівську роль поряд із Чарльзом.

Чарльз та Камілла одружилися у 2005 році. Раніше принц Уельський був одружений з принцесою Діаною, але подружжя розлучилося в 1996 році, за рік до того, як вона загинула в автокатастрофі в Парижі.

Нагадаємо, вчора королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео).

Нещодавно королева Британії подарувала найвищий титул дружині принца Чарльза.

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