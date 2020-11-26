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    У світі

    Фінляндія може посилити карантин через погіршення ситуації з Covid-19

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    Від початку пандемії у Фінляндії зафіксували 22 652 випадки коронавірусу - Фінляндія може посилити карантин через погіршення ситуації з Covid-19
    Від початку пандемії у Фінляндії зафіксували 22 652 випадки коронавірусу
    Фото: pixabay.com

    Уряд закликає керівників регіонів вживати додаткові заходи

    У Фінляндії швидко погіршилася ситуація з коронавірусом. Про це повідомляє Yle.

    За словами, прем'єр-міністра Санни Марін, наразі немає підстав знову вдаватися до закону про надзвичайні повноваження, однак, якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватись, влада введе окремі положення закону для боротьби з пандемією.

    Наразі уряд пропонує тимчасово закрити заклади з високим ризиком зараження (наприклад, спортзали й басейни), а також заборонити будь-які збори групами понад 10 осіб.

    Міністр охорони здоров’я Кріста Кіуру повідомила, що число нових випадків зараження зросло за останній час на 30%. Особливе занепокоєння викликають два регіони, де епідемія вже перейшла у фазу поширення.

    Зазначається, що від початку пандемії у Фінляндії зафіксували 22 652 випадки коронавірусу, з них за минулу добу – 363. У відділеннях інтенсивної терапії зараз перебуває 21 хворий з коронавірусом, ще 119 пацієнтів у звичайних відділеннях.

    Нагадаємо, що Литва продовжила карантин до 17 грудня.

    Також, що 23 листопада Литва мала намір продовжити карантин до середини грудня.

    Зазначимо, що з 7 листопада Литва запровадила карантин через Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що у світі коронавірус виявили вже у понад 60 млн людей.

    До слова, Польща вводить суворі обмеження через коронавірус.

    Крім того, Польща планує масове Covid-тестування населення.

    Теги: міністр Фінляндія епідемія карантин уряд влада населення коронавірус
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