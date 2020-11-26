Фінляндія може посилити карантин через погіршення ситуації з Covid-19

Від початку пандемії у Фінляндії зафіксували 22 652 випадки коронавірусу

Уряд закликає керівників регіонів вживати додаткові заходи

У Фінляндії швидко погіршилася ситуація з коронавірусом. Про це повідомляє Yle.

За словами, прем'єр-міністра Санни Марін, наразі немає підстав знову вдаватися до закону про надзвичайні повноваження, однак, якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватись, влада введе окремі положення закону для боротьби з пандемією.

Наразі уряд пропонує тимчасово закрити заклади з високим ризиком зараження (наприклад, спортзали й басейни), а також заборонити будь-які збори групами понад 10 осіб.

Міністр охорони здоров’я Кріста Кіуру повідомила, що число нових випадків зараження зросло за останній час на 30%. Особливе занепокоєння викликають два регіони, де епідемія вже перейшла у фазу поширення.

Зазначається, що від початку пандемії у Фінляндії зафіксували 22 652 випадки коронавірусу, з них за минулу добу – 363. У відділеннях інтенсивної терапії зараз перебуває 21 хворий з коронавірусом, ще 119 пацієнтів у звичайних відділеннях.

Нагадаємо, що Литва продовжила карантин до 17 грудня.

Також, що 23 листопада Литва мала намір продовжити карантин до середини грудня.

Зазначимо, що з 7 листопада Литва запровадила карантин через Covid-19.

Раніше повідомлялося, що у світі коронавірус виявили вже у понад 60 млн людей.

До слова, Польща вводить суворі обмеження через коронавірус.

Крім того, Польща планує масове Covid-тестування населення.