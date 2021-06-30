Принци Гаррі та Вільям проведуть першу приватну зустріч після сварки

Конфлікт між Вільямом і Гаррі почався близько трьох років тому

Принци Гаррі та Вільям вперше зустрінуться особисто після сварки, що сталася на похоронах їх діда, чоловіка королеви Великої Британії Філіпа. Про це повідомляє Daily Mail.

За даними видання, зустріч відбудеться після відкриття статуї матері братів принцеси Діани 1 липня.

Раніше королівський інсайдер, британський історик і біограф Роберт Лейсі заявив, що принц Вільям ненавидить дружину брата Меган Маркл, і саме через неї посварився з Гаррі.

За словами Лейсі, конфлікт між Вільямом і Гаррі почався близько трьох років тому, проте на похоронах Філіпа у знайомих британських принців з'явилася надія на те, що брати помиряться. Проте, не дивлячись на спокійну поведінку під час церемонії, конфлікт між братами продовжився за межами Кентерберійського собору.

Принц Гаррі, в свою чергу, заявив в інтерв'ю Опрі Уїнфрі, що йому було шкода Вільяма і їх батька принца Чарльза, яких він описав як «спійманих в пастку» в системі монархії.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.

36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.

6 травня синові принца Гаррі та Меган Маркл – Арчі виповнилося два роки.

Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.