Приставляла пістолет до грудей. Озброєна жінка увірвалася до будівлі ФБР у Сіетлі

Нападницю вмовили класти зброю. Мотиви її не відомі

Поліція американського Сіетла, штат Вашингтон, затримала озброєну жінку, яка забарикадувалась у будівлі Федерального бюро розслідувань (ФБР). Про це пише Fox56 із посиланням на місцеву поліцію. Жінка є громадянкою США. Заручників вона не брала, мотиви дій наразі не відомі.

Правоохоронці зазначили, що порушниця зайняла третій поверх будівлі. Вона перебувала в будівлі ФБР понад годину, ніхто не постраждав. При цьому в якийсь момент приклала пістолет до своїх грудей і вимагала від ФБР взяти її під варту.

Інцидент врегулювали шляхом перемовин. Група перемовників спілкувалася з захопницею близько години, після чого та погодилася покласти пістолет на підлогу та вийти. «Ми продовжуємо розслідувати її мотиви, і жодних рішень за звинуваченням поки не прийнято», – повідомили у ФБР. Подробиці про затриману не повідомляють. На цей час поліція перекрила вулиці, що знаходяться неподалік будівлі управління ФБР.

Нагадаємо, раніше під час стрілянини на вечірці в США на півдні Алабами троє людей загинули і щонайменше 12 постраждали. Про це повідомив телеканал ABC News.Близько 1000 людей були присутні на першотравневій вечірці поблизу Стоктона, коли почалася сварка та почалася стрілянина. Андре Рейд із слідчого відділу американського округу Болдуїн сказав, що більшість жертв були «молодими людьми».