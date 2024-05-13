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Вечірка у США завершилась стріляниною: є загиблі та поранені

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вечірка у США завершилась стріляниною: є загиблі та поранені
Вечірка у США мала жахливі наслідки
фото із відкритих джерел

На вечірці було близько тисячі людей

Під час стрілянини на вечірці в США на півдні Алабами троє людей загинули і щонайменше 12 постраждали. Про це повідомив телеканал ABC News.

Близько 1000 людей були присутні на першотравневій вечірці поблизу Стоктона, коли почалася сварка та почалася стрілянина. Андре Рейд із слідчого відділу американського округу Болдуїн сказав, що більшість жертв були «молодими людьми».

Влада заявила, що зловмисників могло бути двоє, їх особи встановлюються. Про їхнє затримання нічого не відомо. Поліція продовжує розслідування.

Населення Стоктона становить лише близько 400 осіб.  Місцина розташована на відстані 48 кілометрів на північний схід від Мобілу, штат Алабама.

Раніше у США сталася стрілянина в маленькому містечку Фоллс Тауншип, що поблизу Філадельфії (штат Пенсильванія)., унаслідок якої троє людей були застрелені. Про це повідомляє Sky News.

За даними попереднього розслідування, підозрюваним є 26-річний Андре Гордон, який в суботу вранці застрелив двох людей. Тікаючи з місця злочину, він убив ще одну людину. А також викрав автомобіль, погрожуючи водієві зброєю. Водій транспортного засобу не постраждав.

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Теги: розслідування поліція стрілянина сварка США молодь

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