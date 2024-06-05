У Франції затримано громадянина України та Росії із вибухівкою в готелі

Під час обшуку в кімнаті чоловіка було виявлено матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв

Французька поліція заарештувала 26-річного громадянина України та Росії після того, як він підірвав себе вибухівкою в номері готелю на північ від Парижа. Про це пише Reuters.

За словами джерела видання, чоловікові надали допомогу пожежники після того, як він отримав серйозні опіки після вибуху.

Під час обшуку в його кімнаті було виявлено матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв.

Справу передали до Національної антитерористичної прокуратури Франції та Генерального директорату внутрішньої безпеки (розвідувальної служби).

Як повідомляє телеканал BFMTV, подія відбулася у муніципалітеті Руассі-ан-Франс, а затриманий є вихідцем з Донбасу. Він збирав вибухові пристрої, які були підключені до телефону, щоб активувати їх дзвінком.

Затриманому чоловікові інкримінують «участь у терористичній злочинній організації з метою підготовки злочинів проти особи» та незаконне володіння вибухівкою для підготовки теракту.

За інформацією видання Le Journal du Dimanche, одна з версій полягає в тому, що чоловік міг працювати на спецслужби Росії.

Нагадаємо, у Польщі правоохоронці арештували трьох осіб – двох білорусів і поляка – за підозрою у підготовці диверсій за завданням російської розвідки. За даними свідства, вони планували підпал торгових центрів, ресторанів і будівельних складів.