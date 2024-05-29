«Російський слід» у Європарламенті: журналісти Spiegel розкрили подробиці масштабних обшуків

Слідчі обшукують офіси в Європарламенті

У будинках Європейського парламенту, розташованих у Брюсселі та Страсбурзі, сьогодні відбулись обшуки у справі про «російський вплив». Про це пише Spiegel.

Згідно з інформацією Spiegel та бельгійської щоденної газети De Tijd, слідчі в Бельгії та Франції з самого ранку обшукували всі офіси Європейського парламенту в Брюсселі та Страсбурзі. Ці рейди, ймовірно, пов’язані зі справою навколо проросійського новинного порталу «Голос Європи».

За даними Spiegel, слідчі дії пов'язані зі справою навколо порталу новин «Голос Європи», який у Брюсселі вважають проросійським. Зокрема обшук пройшов в офісі євродепутата від Голландії Марселя де Граафа. Підозрюється помічник де Граафа на ім'я Гійом, який раніше працював із депутатом від «Альтернативи для Німеччини» Максиміліаном Кра.

Кореспондент Spiegel Тімо Леман у середу став свідком того, як слідчі увійшли в кімнати нідерландського депутата Марселя де Граафа в Брюссельському парламенті ЄС. За інформацією Spiegel, в офісі співробітника його співробітника Гійом з Франції, пройшли особливо активні обшуки.

«Голос Європи» (Voice of Europe) днями було включено до списку підсанкційних ЗМІ, яким заборонено мовлення у Європі.

Як зазначає Spiegel наприкінці березня влада Чехії ввела санкції проти проросійської платформи «Голос Європи». Вони вважають, що празький портал є операцією впливу Москви. Вважається, що за нападом стоїтькум президента Росії Володимира Путіна і підсанкційний політик Віктор Медведчук.

Чеський уряд переконаний, що «Голос Європи» не лише поширював пропаганду в інтересах Кремля. За даними спецслужб, медіа-компанія, як стверджується, також служила для таємного надання фінансової підтримки дружнім до Росії кандидатам на європейських виборах у кількох країнах ЄС. У кімнаті — сума до мільйона євро. У заяві «Голосу Європи» йдеться про «дикі спекуляції та абсурдні звинувачення».

Нагадаємо, поліція провела обшуки в резиденції співробітника Європейського парламенту та в його офісі в будівлі парламенту в Брюсселі через можливе втручання Росії.