У Києві сталася ДТП з перевертанням. Поліція попереджає про ускладнений рух (відео)

Ускладнений рух транспорту через дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Антоновича та Ділової

Сьогодні зранку, 23 травня, у Києві сталася аварія внаслідок якої авто перевернулося на дах. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

Наразі про стан водія нічого невідомо. Також ускладнено рух транспорту через дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Антоновича та Ділової.

«До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на перехресті вулиць Антоновича-Ділової, рух транспорту ускладнений. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – йдеться у повідомленні поліції.

Раніше повідомлялося, що у центрі столиці сталася аварія, від удару машина перевернулася на дах. Біля місця аварії стояло три швидкі і декілька машин поліції.