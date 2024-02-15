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У США на святкуванні перемоги в Суперкубку сталася стрілянина: десятки поранених

Діана Гасюк
glavcom.ua
У США на святкуванні перемоги в Суперкубку сталася стрілянина: десятки поранених
Вболівальники залишають територію після пострілів після святкування перемоги «Канзас-Сіті Чіф»
фото: Reuters

Інцидент стався під час святкування виграшу Суперкубку командою з американського футболу «Канзас-Сіті Чіф»

Невідомі влаштували стрілянину біля залізничної станції у місті Канзас-Сіті, штат Міссурі. Інцидент стався під час святкування виграшу Суперкубку командою з американського футболу «Канзас-Сіті Чіф», спровокувавши паніку серед присутніх фанатів.
Про це повідомляє Reuters.

За даними поліції, низка пострілів пролунала на вулиці біля гаража для паркування наприкінці мітингу після параду перемоги.

На розміщеному в соціальних мережах відео, видно, як десятки поліцейських у формі, зі зброєю в руках, забігають до будівлі вокзалу, а десятки перехожих тікають у протилежному напрямку.

Спочатку поліція повідомила, що загинула одна людина, постраждали від 10 до 15 осіб. Згодом AP повідомило про 22 поранених внаслідок інциденту.

Представник лікарні «Дитяче милосердя Канзас-Сіті» повідомив, що до закладу звернулися близько десятка учасників мітингу, дев'ятеро з яких отримали вогнепальні поранення. Щонайменше п'ятеро поранених людей, були доставлені в університетську лікарню.

«Ми глибоко засмучені безглуздою стріляниною, що сталася сьогодні в Канзас-Сіті після святкування Chiefs. Наші думки з жертвами і всіма, кого це торкнулося», - йдеться у заяві Національної футбольної ліги.

Юніон Стейшн, 109-річна будівля в стилі бохо-арт, яка колись слугувала головним залізничним вузлом США для пасажирських і вантажних перевезень, сьогодні є домом для музею і визначних пам'яток, а також терміналом для пасажирських перевезень Amtrak.

Раніше повідомлялося, що у метро Нью-Йорка невідомий влаштував стрілянину, унаслідок чого одна людина загинула і ще п'ятеро поранені. 

Нагадаємо, жінка відкрила стрілянину в євангелістській церкві в техаському місті Лейквуд. Про це повідомляє телеканал Nbcdfw із посиланням на поліцію. Дві людини поранені – п'ятирічна дитина, яка перебуває у лікарні у критичному стані, а також 57-річний чоловік. Уточнюється, що стрілянину зупинили правоохоронці, жінку було ліквідовано. 

Теги: США метро поліція жінка чоловік стрілянина поранення дитина

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