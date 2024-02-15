У США на святкуванні перемоги в Суперкубку сталася стрілянина: десятки поранених

Інцидент стався під час святкування виграшу Суперкубку командою з американського футболу «Канзас-Сіті Чіф»

Невідомі влаштували стрілянину біля залізничної станції у місті Канзас-Сіті, штат Міссурі. Інцидент стався під час святкування виграшу Суперкубку командою з американського футболу «Канзас-Сіті Чіф», спровокувавши паніку серед присутніх фанатів.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними поліції, низка пострілів пролунала на вулиці біля гаража для паркування наприкінці мітингу після параду перемоги.

На розміщеному в соціальних мережах відео, видно, як десятки поліцейських у формі, зі зброєю в руках, забігають до будівлі вокзалу, а десятки перехожих тікають у протилежному напрямку.

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Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d — Fantasy Fanatics (@FFB_Fanatics) February 14, 2024

Спочатку поліція повідомила, що загинула одна людина, постраждали від 10 до 15 осіб. Згодом AP повідомило про 22 поранених внаслідок інциденту.

CITIZENS TACKLE GUNMAN AT KANSAS CITY CHIEFS SUPERBOWL PARADE:



Several people were shot in Kansas City, Missouri, on Wednesday, after revelers gathered to celebrate with a parade and rally for the Chiefs' Super Bowl win, according to police.



The shooting took place west of… pic.twitter.com/efdi93Hf6B Будь ласка, читайте текст після реклами February 14, 2024

Представник лікарні «Дитяче милосердя Канзас-Сіті» повідомив, що до закладу звернулися близько десятка учасників мітингу, дев'ятеро з яких отримали вогнепальні поранення. Щонайменше п'ятеро поранених людей, були доставлені в університетську лікарню.

«Ми глибоко засмучені безглуздою стріляниною, що сталася сьогодні в Канзас-Сіті після святкування Chiefs. Наші думки з жертвами і всіма, кого це торкнулося», - йдеться у заяві Національної футбольної ліги.

Юніон Стейшн, 109-річна будівля в стилі бохо-арт, яка колись слугувала головним залізничним вузлом США для пасажирських і вантажних перевезень, сьогодні є домом для музею і визначних пам'яток, а також терміналом для пасажирських перевезень Amtrak.

Раніше повідомлялося, що у метро Нью-Йорка невідомий влаштував стрілянину, унаслідок чого одна людина загинула і ще п'ятеро поранені.

Нагадаємо, жінка відкрила стрілянину в євангелістській церкві в техаському місті Лейквуд. Про це повідомляє телеканал Nbcdfw із посиланням на поліцію. Дві людини поранені – п'ятирічна дитина, яка перебуває у лікарні у критичному стані, а також 57-річний чоловік. Уточнюється, що стрілянину зупинили правоохоронці, жінку було ліквідовано.