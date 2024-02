У США на святкуванні перемоги в Суперкубку сталася стрілянина: десятки поранених

Невідомі влаштували стрілянину біля залізничної станції у місті Канзас-Сіті, штат Міссурі. Інцидент стався під час святкування виграшу Суперкубку командою з американського футболу «Канзас-Сіті Чіф», спровокувавши паніку серед присутніх фанатів.

Про це повідомляє Reuters.

За даними поліції, низка пострілів пролунала на вулиці біля гаража для паркування наприкінці мітингу після параду перемоги.

На розміщеному в соціальних мережах відео, видно, як десятки поліцейських у формі, зі зброєю в руках, забігають до будівлі вокзалу, а десятки перехожих тікають у протилежному напрямку.

Спочатку поліція повідомила, що загинула одна людина, постраждали від 10 до 15 осіб. Згодом AP повідомило про 22 поранених внаслідок інциденту.

