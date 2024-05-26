Генерал-лейтенант США пояснив, як F-16 змінять ситуацію на фронті в Україні

Генерал-лейтенант запасу Повітряних сил США Девід Дептул пояснив, виготовлення якої зброї потрібно наростити нашій країні

Україна мала отримати західні винищувачі F-16 ще два роки тому. Що більше цих літаків отримають Збройні сили України, то сильнішими вони будуть у майбутньому. Про це заявив генерал-лейтенант запасу Повітряних сил США Девід Дептул в інтерв'ю АрміяInform.

«Україні потрібно готуватися до використання цих літаків у тій кількості, яку вона отримує зараз. F-16 збільшать потенціал Повітряних сил ЗСУ. Однак кількість має значення. Чим більше F-16 і чим більш досконалі версії F-16 Україна зможе отримати, тим сильнішими будуть ЗСУ в майбутньому», – розповів генерал-лейтенант.

На його думку, партнери повинні збільшити кількість винищувачів, що надаються Україні, а також надати вдосконалені блоки F-16 та сучасне озброєння для них.

Дептул наголосив, що нашій країні потрібно виготовляти більше безпілотних літальних апаратів із значним бойовим навантаженням та далеким радіусом дії.

«Це дасть змогу бити по ключових цілях у РФ і знизить здатність російських військ розгортати свої сили в Україні», – додав він.

Нагадаємо, що Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні.

Як повідомлялося, Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні слідом за Данією, яка планує постачання восени. За словами очільниці Міноборони країни Кайси Оллонгрен, такий графік передбачений прописаним планом союзників. Вона зазначила, що він полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі реальних літаків.

До слова, перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки.