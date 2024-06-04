Білий дім уточнив цілі, по яких Україна може бити американською зброєю на території РФ

Україна попросила дозволу на використання наданої США зброї для завдання ударів по «безпосередній загрозі через кордон»

Дозвіл США завдавати ударів американською зброєю по території Росії обмежується типами цілей, які Україна може вражати. Про це сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі в ефірі ABC This News.

Кірбі підтвердив, що президент США Джо Байден погодився дозволити Україні використовувати деяку надану США зброю для ударів усередині Росії, щоб послабити неймовірний тиск, який Росія чинить на Харків.

Він заявив, що Україна попросила дозволу на використання наданої США зброї для завдання ударів по «безпосередній загрозі через кордон».

«Ми говоримо про військові точки, стрілецькі позиції тощо. Логістичні опорні бази, які росіяни використовували, щоб створити якусь буферну зону, щоб вони могли продовжувати бити по Харкову», – підкреслив Кірбі.

Раніше повідомлялося, що США найближчим часом не планують змінювати підхід до дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Як повідомлялося, Україна може використовувати американські реактивні снаряди Gmlrs, артилерійські ракетні системи Himars й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії. Але дозвіл не розповсюджується на ракети «земля-земля» великої дальності Atacms.