Які новини читають китайці

Що там по Китаю?

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Кажуть, Україна атакує Москву модифікованими безпілотниками, а Північна Корея може відреагувати зброєю у відповідь на мілітаризацію Японії під наставництвом США.

1. Пишуть, Україна атакує Москву та готується до атаки Крима

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Huanqiu: Безпілотник-смертник вибухнув за 150 км від Москви! ЗМІ США: на ньому встановлено 100 кг фугасних бомб. Деякі аналітики вважають, що це - радянський безпілотний літак-розвідник, модифікований Україною. Інцидент стався в той час, коли Захід нарощує постачання Україні зброї далекого радіусу дії, і війна може бути спрямована на материкову частину Росії.

Huanqiu: Формуючи десантно-штурмову бригаду, Україна готується до контрнаступу? Поширилися чутки про те, що українська армія нападе на Крим. Оскільки США надають Україні боєприпаси великої дальності, а МВС України формує 8 десантно-штурмових бригад, українська армія, схоже, прискорює підготовку до відвоювання Криму.

Phoenix: І Росія, і Україна готуються до Великої війни, Україна може відкрити нове поле бою. Нещодавно модифіковані безпілотники увірвалися в Росію. Україна може використовувати модифіковану або нову зброю, щоб піти вглиб Росії та атакувати російські стратегічні цілі. В той же час заява лідера Північної Кореї про підготовку до війни може мати значення для стримування ескалації військових навчань між США та Південною Кореєю.

2. Казали, наступною для рашки буде Молдова або Японія, але у Кадирова з'явився новий кандидат

Phoenix: Кого Росія буде демілітаризувати після України? Кадиров називає країну: «Варшава вичерпала свої військові ресурси, щоб надати підтримку Україні, і тепер панікує. Адже Польща на карті після України!»

3. Шукають причини зміни Міноборони: корупція, некомпетентність чи то навіть суперечки між Британією та США

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ZaoBao: Україна змінить міністра оборони через корупційний скандал.

Guancha: Голова фракції ВР пояснив зміну міноборони: військами під час військового часу не повинні керувати політики.

Huanqiu: Заміна начальника оборони? Плутана інформація з України, російські ЗМІ: Це продовження закулісної боротьби між США та Британією.

4. Говорять, танкова підтримка може бути посилена винищувачами

Phoenix: Міноборони Канади: в Україну доставили перший танк «Леопард-2».

Huanqiu: Українські танкісти розпочнуть навчання на танках Leopard за кордоном.

Guancha: Зеленський під час виступу в британському парламенті закликав Великобританію відправити в Україну винищувачі.

Phoenix: Сунак заявляє, що Великобританія підтримає Україну, щоби забезпечити перемогу цього року.

5. У відповідь на західну допомоги цитують погрози рашки

ChinaCom: Допомога США Україні зброєю далекого радіусу розлютила Москву, Медведєв: Усі залишки київського режиму будуть перетворені на попіл.

CCTV: Україна має намір почати масштабні провокації, щоб підставити Росію для допомоги Заходу.

Guancha: Шойгу попередив: постачання Україні важкого озброєння втягне НАТО в конфлікт між Росією та Україною, що призведе до непередбачуваної ескалації.

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6. Висвітлюють чергову зустріч раші та Китаю на дипломатичному рівню

Guancha: Віце-міністр закордонних справ Сунь Вейдун зустрівся з послом Росії в Китаї Моргуловим. Сунь Вейдун сказав, що китайсько-російські відносини завжди підтримували імпульс здорового та стабільного розвитку, а всеохоплююче стратегічне партнерство координації та співпраці в різних сферах продовжує поглиблюватися. Моргулов привітав китайських друзів з Новим роком і висловив сподівання на тісні контакти з Китаєм на всіх рівнях у новому році.

7. Фейкують про Росії підтримку Туреччиною

ChinaCom: Турецькі добровольці прибули до Росії на навчання і пообіцяли боротися з українською армією до кінця. Нещодавно в Запорізькій обл турецькі добровольці у складі добровольчого батальйону російської армії пройшли бойову підготовку і готові відправитися на передову. За словами турецького волонтера, він приїхав до Росії з Туреччини, щоб допомогти своєму доброму другові в Росії. Він та інші члени турецької команди також розуміють, що Росія розпочала спеціальну військову операцію не проти України, а щоби зупинити екстремістів, які намагаються контролювати та захопити Україну.

8. Заявляють, що енергетичні санкції проти РФ не працюють, США наживаються, а Індія закуповує у рашки нафту для перепродажу в ЄС та Штати

Huanqiu: Ціновий ліміт Євросоюзу на російську нафту почав діяти, російські експерти: великих збитків Росії це не завдасть.

Huanqiu: Обсяг експорту зріс на 70%! Росія під санкціями, США користуються можливістю продати велику кількість дорогої сирої нафти.

Huanqiu: Індія купила велику кількість дешевої російської нафти та переробила її на паливо для постачання в США та Європу.

9. Пишуть про «хороших руzzьких»

ChinaCom: Майже 70% росіян проголосували «за», що Росія знищить Україну . На початку конфлікту Росія провела опитування громадської думки про те, чи може Україна бути незалежною державою, чи має зникнути. 70% людей сподівалися, що Україна буде незалежною державою. Нещодавно Росія провела новий раунд опитувань, результати нового дослідження абсолютно протилежні результатам попереднього: майже 70% росіян хочуть зникнення України і погоджуються, що Росія повалить Україну.

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10. Все ще обговорюють повітряну кулю, засуджуючи США та Японію

Guancha: Проект «шпигунської повітряної кулі» американських військових був викритий. Міноборони США досліджувало та розробляло такі розвідувальні дирижаблі протягом майже 30 років.

Huanqiu: Підтримуючи дії США, Японія використовує інцидент з дирижаблем для галасу про «китайську загрозу».