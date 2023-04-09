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Пропагандист вирішив протестувати гранатомет НАТО, але щось пішло не так

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пропагандист вирішив протестувати гранатомет НАТО, але щось пішло не так
Росіянин не знав, як правильно стріляти з гранатомета, тож його ледь не вбило віддачею
фото: скріншот із відео

Росіянина ледь не вбило віддачею

Російський пропагандист вирішив протестувати гранатомет AT4 шведського виробництва, і його ледь не вбило. Після цього він зробив висновки, що «натівська зброя – це г*віще». Епічне відео поширюють у Telegram-каналах.

Росіянин взяв в руки гранатомет і поцікавився: «Що, коли спробувати зі шведського гранатомета АТ-4 вистрілити так само, як ми це робимо з РШГ-2 і РПГ-26?».

Спробувавши, пропагандист добряче отримав по обличчю. Не знаючи, як користуватися цією зброєю, він взяв гранатомет на праве плече, вистрілив – і його ледь не вбило віддачею.

Після цього, лежачи на полі, росіянин промовив: «Ось чому я кажу, що натівське озброєння – г*вніще».

Нагадаємо, головна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва, яка хотіла «взяти Київ за три дні», в істериці через майбутній контрнаступ Сил оборони, який, за офіційною інформацією, має розпочатися у квітні-травні. 

Раніше кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва сильно розхвилювалася через поїздку президента України Володимира Зеленського на Бахмутський напрямок 22 березня.

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Теги: відео пропагандист озброєння зброя

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