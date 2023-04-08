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Кувалду в домовину? Як ховають терориста-пропагандиста Татарського (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кувалду в домовину? Як ховають терориста-пропагандиста Татарського (фото, відео)
Російський пропагандист Владлен Татарський загинув внаслідок вибуху в кафе
фото: ТАСС

Попрощатися з Татарським прийшов, зокрема, куратор ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

У Москві прощаються з пропагандистом Владленом Татарським, якого було ліквідовано у пітерському кафе 2 квітня. Про це повідомляють росЗМІ.

Попрощатися з Татарським прийшов, зокрема, куратор ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Від приватної військової компанії замість вінка поклали кувалду з написом.

Кувалду в домовину? Як ховають терориста-пропагандиста Татарського (фото, відео) фото 1

Зазначимо, що кувалдою «вагнерівці» вбивають тих, кого вважають «зрадниками».

Нагадаємо, що в російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, унаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

4 квітня російський суд арештував підозрювану у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського Дар'ю Трепову. За даними слідства, 2 квітня вона принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її пропагандисту Татарському. Унаслідок цього він загинув, а понад 30 учасників творчої зустрічі було поранено.

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Теги: ПВК Вагнера росія пропаганда

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