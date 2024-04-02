Пропагандисти РФ скиглять через атаку на підприємство в Єлабузі

Російські пропагандисти дивуються, як безпілотник зміг подолати відстань у понад 1000 км

Сьогодні, 2 квітня, безпілотники атакували завод зі збірки «Шахедів», розташований у російському Татарстані за понад 1000 км від України. Пропагандисти з цього приводу традиційно почали скиглити.

Колишній український підприємець та нардеп, колаборант, проросійський політик та сепаратист Олег Царьов перелякався здатності безпілотників долати таку відстань. «Якщо Україна має дрони, здатні літати на відстані понад тисячу кілометрів, це погано. Якщо в України з'являться смертники, здатні спрямовувати літак на наші будинки, це зовсім погано. Вони не зупиняться ні перед чим», – йдеться у його повідомленні.

Російська пропагандистка Юлія Вітязєва, якій в Україні СБУ оголосила підозру, розповіла про спроби безпілотників атакувати черговий НПЗ у країні-агресорці. «Безпілотник намагався атакувати НПЗ у Нижньокамську, він був знешкоджений системою РЕБ, постраждалих та руйнувань немає, повідомив мер», – розповіла вона.

Вітязєва додала, що на території Липецької області вводиться режим повітряної небезпеки – поблизу кордонів регіону помічені БПЛА.

Російський пропагандист Володимир Соловйов приєднався до своїх «колег» та в ефірі свого шоу намагався зрозуміти, як безпілотнику вдалося подолати величезну відстань до Татарстану. «Як це можливо, що 1000 км і всі руками розводять?», – скиглить він.

Соловйов у бесіді із російським військовим оглядачем приплели до цієї історії США та навіть Ілона Маска. На їхню думку, на борту БПЛА який завдав удару по заводу зі збірки «Шахедів», була встановлена або глобальна система позиціонування США, NAVSTAR, або система, розроблена Ілоном Маском.

До відома, у місті Єлабуг російська влада організував масове виробництво іранських військових безпілотників, якими Москва атакує міста України. Саме тут нещодавно було зведено виробниче поселення, де здійснюється промислове збирання дронів іранської розробки «Шахед». Обсяги нарощуються з кожним днем, що говорить про значущість даного виробництва у подальших військових планах Росії.