Річниця окупації Ірпеня. 177 жителів у списку вбитих

Марина Меть та її син, яких першими поховали у громадському сквері «Мама»

Марина Меть вийшла з будинку з 12-річним сином Іваном. Росіяни їх розстріляли

5 березня 2022 року – день окупації Ірпеня. Місто, де я живу, росіяни контролювали на третину.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якраз весь мій 4-й депутатський округ і більшість сусіднього 3-го захопили окупанти на 23 дні. В Ірпінь, як і у Бучу, вони заходили БМП і танками через житлові квартали, стріляючи у людей без причини і попередження.

Це фото зняли мешканці ЖК «Річ Таун», друзі моєї знайомої, 5 березня між 13:30 і 14:00. Приблизно у цей же час Марина Меть вийшла з одного з будинків з 12-річним сином Іваном – і їх розстріляли, кажуть, з танка, впритул. Це ті мама і син, яких першими поховали у громадському сквері «Мама».

Будь ласка, читайте текст після реклами

4 фото На весь екран







У цей же день була розстріляна перша машина з людьми, що евакуйовувалися через Стоянку на Гореничі та Білогородку. Окупанти зайняли приватні будинки і ЖК у районі водоканалу, повністю відрізавши Ірпінь від транспортного сполучення з Києвом.

Залишився один «умовно безпечний» маршрут – через підірваний міст і Романівку, який теж постійно розстрілювали росіяни.

База загиблих в Ірпені за період бойових дій, яка ще потребує уточнення, у лютому-березні 2022 року нараховує 177 імен. З них 115 чоловіків, 60 жінок, стать ще двох не було встановлено.

Як і Буча, Ірпінь має сектор невпізнаних поховань – станом на серпень 2022 року там було 9 осіб.