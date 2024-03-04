Безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал»

Це вже друге падіння БПЛА на територію «Петербурзького нафтового терміналу»

За попередніми даними вибуху не сталося

Після атаки на ленінградську область РФ на території нафтогазової компанії «Петербурзький нафтовий термінал», що у Санкт-Петербурзі знайдено безпілотник літакового типу. Про це пише Astra.

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Як зазначається, БПЛА ніс вибухівку вагою близько 20 кг. Втім, за даними видання вибуху не сталося. Постраждалих також буцім-то немає.

Це вже друге падіння БПЛА на територію «Петербурзького нафтового терміналу».

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Перше було 18 січня – під час першої з початку повномасштабної війни атаки дронів на Ленінградську область.

«Петербурзький нафтовий термінал» – найбільший російський термінал із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна здатність – 12,5 млн т на рік), а також найбільша стивідорна компанія великого порту Санкт-Петербург.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі у ніч на 2 березня прогриміли потужні вибухи. Згодом росіяни заявили, що у Санкт-Петербурзі уламки дрона впали на житловий будинок.

Також варто додати, що це вже не перша атака на «Петербурзький нафтовий термінал». Раніше повідомлялося, що 18 січня відбулася нічна атака безпілотників по території нафтогазової компанії «Петербурзький нафтовий термінал» в Ленінградській області РФ, яка є спецоперацією Головного управління розвідки Міністерства оборони.