Стало відомо, коли ЄС передасть Україні перші прибутки з заморожених активів Росії

Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію прибутків із заморожених у депозитарії Euroclear росактивів, починаючи з лютого цього року

Європейська комісія готує план, що дозволить конфіскувати прибутки від заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у 2-3 млрд євро. Про це інформує Financial Times.

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Співрозмовники FT стверджують, що Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію прибутків із заморожених у депозитарії Euroclear росактивів (їхня вартість оцінюється у 190 млрд євро), починаючи з лютого цього року.

Згідно з проєктом внутрішньої пропозиції Єврокомісії, з яким ознайомився Financial Times, ЄС може привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених у Euroclear російських активів, і перерахувати їх до бюджету ЄС. Далі, згідно з проєктом, ці гроші виплачувалися б щоквартально або двічі на рік і «могли б бути використані на користь України відповідно до різних домовленостей».

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Цей механізм не застосовуватиметься до майже 4 млрд євро, які вже накопичились у Euroclear від використання заморожених активів РФ. Їх, ідеться в публікації, планують використати насамперед для покриття судових витрат, пов'язаних із позовами Росії проти ЄС.

Пропозиція, яка має бути готова до саміту ЄС наступного тижня, ще потребує остаточного схвалення Єврокомісії та підтримки країн-членів ЄС, нагадує FT.

У разі схвалення перший транш із прибутків від заморожених росактивів може бути виділений вже в липні. За словами джерел FT, залежно від відсоткових ставок, він може становити від 2 до 3 млрд євро.

Нагадаємо, група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву.

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Майже $300 млрд були заморожені після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні. За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до $486 млрд.

Експерти зазначають, що з огляду на порушення Росією правового порядку, міжнародне право дозволяє вжити «законних контрзаходів», щоб переконати країну-порушницю «припинити свою протиправну поведінку».

Раніше йшлось про те, що західні країни мають бути сміливішими у питанні конфіскації заморожених російських активів, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Таку думку він висловив у колонці для The Times, яка написана у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгення Росії в Україну. Сунак говорив про плани Євросоюзу направити Україні прибуток від активів Центрального Банку Росії, заморожених у європейських депозитаріях.

До слова, у середині лютого влада ЄС затвердила постанову, згідно з якою прибуток від російських активів повинен фіксуватися і зберігатися окремо, самим депозитаріям заборонили розпоряджатися отриманим чистим прибутком.