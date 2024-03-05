Знищення «Сергія Котова» у Криму. Російські пропагандисти в істериці

Судно «Сергій Котов» вже було атаковано раніше, але йому вдавалося вціліти

Росіяни ниють, що з такими темпами знищення кораблів ЧФ РФ країні-агресорці скоро нічим буде воювати

У ніч на вівторок, 5 березня, спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони «Group 13» у співпраці з ВМС ЗСУ та за підтримки Мінцифри атакував патрульний корабель ЧФ РФ «Сергій Котов». Через це у російських пропагандистів сталася справжня істерика.

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Зокрема, Telegram-канал «Тринадцатый» припускає, що якщо російські кораблі і далі будуть знищуватися з такою швидкістю, то «у складі ЧФ залишаться одні катамарани та гумові банани для відпочиваючих».

Автори іншого пропагандистського пабліка «Два майори» заявив, що екіпаж потопленого судна нібито «є прикладом справжніх моряків». Росіянам нагадали, що «Сергія Котова» вже було атаковано раніше, але до сьогоднішнього дня йому вдавалося вціліти.

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Відома російська пропагандистка Юлія Вітязєва, якій в Україні СБУ оголосило підозру, у своєму Telegram-каналі заявила, що для росіян, які «знімають, продають та публікують» відео певного змісту, «у пеклі уготований окремий котел».

Вочевидь, вона має на увазі кадри з ураженням російського корабля «Сергія Котова», які облетіли соцмережі сьогодні зранку.

До слова, Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення російського корабля «Сергій Котов». «Знищено ворожий корабель «Серґій Котов». У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Серґій Котов», – йдеться у повідомленні.

Також у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи. За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакували як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ писали, що нібито працювала ППО. За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. Окрім цього, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий.

Повідомлялося, що дев'ять поїздів зупинили рух біля Кримського мосту через перекриття руху. Відомо, що зупинили чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів.