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У Татарстані російські студенти конструюють «Шахеди»: розслідування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Татарстані російські студенти конструюють «Шахеди»: розслідування
Неповнолітні студенти коледжу «Алабуга Політех» конструюють безпілотники
фото: t.me/news_sirena

За відмову від роботи підліткам загрожують відрахуванням і штрафом

Студентів коледжу в російському Татарстані змушують збирати дрони «Шахед». Тих, хто не погоджується, – карають. Про це йдеться в розслідуванні проєктів «Протокол» та «РЗВРТ».

До такого заняття залучають неповнолітніх студентів коледжу «Алабуга Політех» у Єлабузі. Як з’ясували журналісти, до збирання безпілотників залучено кілька сотень учнів віком 15-17 років.
 
За роботу студенти отримують 30-40 тисяч рублів на місяць. Збирають дрони вони цілодобово, іноді без перерв на відпочинок та їжу. У договорі про навчання прописано, що розголошувати інформацію про виробництво – заборонено. За порушення учня можуть оштрафувати на 1,5-2 млн рублів.

За словами одного зі студентів, за ними стежать за допомогою систем відеоспостереження та прослуховування. За відмову від роботи учням загрожують відрахуванням, за яке їхні батьки повинні відшкодувати коледжу від 170 до 420 тисяч рублів як витрати на навчання.

Нагадаємо, на окупованій частині Донбасу матері «мобілізованих» студентів із так званих «Л/ДНР» записали звернення до російського диктатора Володимира Путіна. Вони поскаржилися на те, що їхніх синів забрали на «навчальні збори» ще у лютому 2022-го, а у травні вони підписали «короткострокові контракти».

Як повідомлялося, у місті Єлабуга, розташованому в Республіці Татарстан, делегації Кремля і Тегерана планується будівництво заводу, який найближчими роками зможе виробляти тисячі безпілотників.

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Теги: росія студенти безпілотник

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