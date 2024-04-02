Розвідка повідомила, що стало ціллю атаки у російському Татарстані

Під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе «Шахед»

Ціллю атаки у російському Татарстані, який розташований за понад 1000 км від України, став завод зі збірки «Шахедів». Це була операція Головного управління розвідки. Про це повідомило джерело в спецслужбах виданню «РБК-Україна».

Як розповіло джерело, під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе «Шахед», які росіяни маркують під «Герань-2».

Як зазначається, це операція, проведена Головним управлінням розвідки Міноборони України. Також співрозмовник додає, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, безпілотники влучили у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт». Дісталося заводу та гуртожитку. За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована під містом.

Попередньо також є постраждалі.

Зауважимо, що відстань від кордону України до Єлабуги близько 1200 км.

До відома, у місті Єлабуг російська влада організував масове виробництво іранських військових безпілотників, якими Москва атакує міста України. Саме тут нещодавно було зведено виробниче поселення, де здійснюється промислове збирання дронів іранської розробки «Шахед». Обсяги нарощуються з кожним днем, що говорить про значущість даного виробництва у подальших військових планах Росії.