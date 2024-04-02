Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Розвідка повідомила, що стало ціллю атаки у російському Татарстані

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, що стало ціллю атаки у російському Татарстані
У Татарстані влада РФ налагодила виробництво дронів
фото ілюстративне

Під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе «Шахед»

Ціллю атаки у російському Татарстані, який розташований за понад 1000 км від України, став завод зі збірки «Шахедів». Це була операція Головного управління розвідки. Про це повідомило джерело в спецслужбах виданню «РБК-Україна».

Як розповіло джерело, під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе «Шахед», які росіяни маркують під «Герань-2».

Як зазначається, це операція, проведена Головним управлінням розвідки Міноборони України. Також співрозмовник додає, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, безпілотники влучили у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт». Дісталося заводу та гуртожитку. За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована під містом.

Попередньо також є постраждалі.

Зауважимо, що відстань від кордону України до Єлабуги близько 1200 км. 

Розвідка повідомила, що стало ціллю атаки у російському Татарстані фото 1

До відома, у місті Єлабуг російська влада організував масове виробництво іранських військових безпілотників, якими Москва атакує міста України. Саме тут нещодавно було зведено виробниче поселення, де здійснюється промислове збирання дронів іранської розробки «Шахед». Обсяги нарощуються з кожним днем, що говорить про значущість даного виробництва у подальших військових планах Росії.

Читайте також: 

Теги: росія безпілотник ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22 березня стався теракт у музичному центрі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї
Росія не заслуговує на образ країни-жертви. Чому це треба пояснювати Заходу?
24 березня, 18:11
Уночі та зранку 22 березня російсько-окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні
Російські ракетні удари. Чого чекати українцям у найближчі тижні і місяці
22 березня, 09:50
Ілон Маск видав нову провокативну заяву
Ілон Маск пропонує розформувати НАТО. Президент Латвії відповів
3 березня, 13:56
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року
У РФ погрожують проблемами з законом росіянам, які візьмуть участь в Олімпіаді
14 березня, 13:35
Patriot необхідний українським військовим для збивання балістичних ракет, зокрема «Іскандерів»
Іноземні медіа заявили про знищення двох установок Patriot в Україні
10 березня, 18:49
Європарламент ухвалив резолюцію, яка вимагає від Росії повернути Румунії її золото
Європарламент ухвалив резолюцію, яка вимагає від Росії повернути Румунії її золото
14 березня, 23:30
Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі
Обмеження імпорту агропродукції з Росії та Білорусі. Україна назвала терміни
22 березня, 15:35
Україна звернеться до ради ООН щодо постанови Всесвітнього російського народного собору з геноцидною риторикою проти України
РПЦ зазіхнула на українські території: Україна готує звернення до Ради ООН
29 березня, 11:36
Джон Кірбі пояснив ким є ті, хто шукає «український слід» у теракті під Москвою
Кірбі висміяв росіян, які пов'язують Україну з терактом під Москвою
28 березня, 22:49

Соціум

Росія заявила, що Україна напхала вибухівку в ікони та відправила до Москви
Росія заявила, що Україна напхала вибухівку в ікони та відправила до Москви
Стало відомо, скільки витрачає Німеччина на українських біженців
Стало відомо, скільки витрачає Німеччина на українських біженців
Розвідка повідомила, що стало ціллю атаки у російському Татарстані
Розвідка повідомила, що стало ціллю атаки у російському Татарстані
РПЦ вимагає від попів читати молитви за так звану «СВО»
РПЦ вимагає від попів читати молитви за так звану «СВО»
Атака на підприємство в Єлабузі: момент влучання потрапив на відео
Атака на підприємство в Єлабузі: момент влучання потрапив на відео
Впізнали за татуюванням та обручкою. Згадаймо 23-річного захисника «Азовсталі» Пантелеймона Собка
Впізнали за татуюванням та обручкою. Згадаймо 23-річного захисника «Азовсталі» Пантелеймона Собка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Звільнений після скандалу голова ОДА опинився на роботі у СБУ і показав нове житло у Польщі
53K
Поклоняюся і буду поклонятися. Як Онуфрій відреагував на дії Гундяєва?
35K
Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)
21K
Одна з сусідніх країн не виділила фінансову допомогу для українських біженців у 2024 році
11K
Опитування показало ставлення українців до ухилянтів: неочікувані дані
4778
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Сьогодні, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Вчора, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua