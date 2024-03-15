Енергетичне співтовариство очікує від України скасування заборони на експорт газу

Нинішня ситуація на українському ринку природного газу також має вплив на енергетичну безпеку інших держав

Експерт газу: очільник Енергетичного співтовариства закликає український уряд до відкритої дискусії

Енергетичне співтовариство виступає за скасування заборони на експорт природного газу з України. Про це заявив голова Energy Community Артур Лорковський 14 березня під час круглого столу «Другий рік заборони експорту природного газу з України: наслідки та перспективи».

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«Заборона на експорт, яка діє зараз, не відповідає законодавству Європейського Союзу. Вона створює юридичні та регуляторні бар'єри, порушує базові принципи роботи країн, що входять до Енергетичного співтовариства. Тому, ми як Секретаріат, пропонуємо та очікуємо роботу над дорожньою картою скасування цієї заборони», – сказав він.

За словами Лорковського, нинішня ситуація на нашому ринку природного газу також має вплив на енергетичну безпеку інших держав.

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Так, яскравим прикладом є Молдова, що раніше закуповувала газ із України. Energy Community поки не застосовувала жодних юридичних процедур щодо України з об’єктивних причин, що пов’язані з повномасштабною війною.

Водночас очільник Енергетичного співтовариства закликає український уряд і всіх стейкхолдерів до відкритої дискусії та впровадження змін. Серед іншого Лорковський наголосив на важливості повернення ситуації на ринку на рівень до 24 лютого 2022 року, а також – посиленого руху до декарбонізації.

За його словами, Україна має великий потенціал у цьому напрямі. Нагадуємо, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) готова розглядати питання скасування заборони експорту природного газу, але потребує обгрунтованих пропозицій для прийняття такого рішення.