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Пропалестинські активісти у Бельгії пошкодили військову техніку для України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Пропалестинські активісти у Бельгії пошкодили військову техніку для України
Антисемітська організація заявила, що нібито виявила «10 бельгійських компаній, пов’язаних з ізраїльською озброєною компанією»
Фото: Tomáš Doupal/X

Пропалестинські активісти пошкодили військову техніку для України в Бельгії на понад $1,1 млн

Понад 100 пропалестинських вандалів завдали шкоди українській військовій техніці на суму понад $1,1 млн під час рейду на оборонний об'єкт OIP Land Systems у Турне, Бельгія цього тижня. Активісти руху «Зупиніть озброєння Ізраїлю» помилково атакували компанію, яка постачає бронетехніку українським силам, а не ізраїльським військовим підрозділам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Israel Hayom.

Вандали увірвалися до ангара OIP Land Systems, де вони пошкодили бронетехніку молотками, зафарбували її графіті та розбили вікна. Компанія OIP Land Systems з початку повномасштабного вторгнення Росії поставила Україні сотні одиниць бронетехніки.

Президент компанії Фредді Верслуйс уточнив: «Ми нічого не продаємо Ізраїлю. Вандали проникли в ангар і пошкодили велику кількість обладнання. Єдина шкода, яку вони завдали, – це місячна затримка доставки транспортних засобів до України».

Антисемітська організація, що стоїть за акцією, заявила, що нібито виявила «10 бельгійських компаній, пов’язаних з ізраїльською озброєною компанією». Однак OIP Land Systems працює як частина OIP Sensor Systems – дочірньої компанії ізраїльської оборонної фірми Elbit Systems, але її діяльність не пов'язана з поставками зброї Ізраїлю.

Цей інцидент є яскравим прикладом того, як помилковий активізм може завдати значної шкоди непередбаченим жертвам, безпосередньо впливаючи на спроможності України захищатися від російської агресії.

Нагадаємо, Бельгія не зупинить підтримку України, оскільки це питання стосується цінностей. Як передає «Главком», таку заяву зробив міністр оборони Бельгії Тео Франкен після зустрічі з головою Київського безпекового форуму Арсенієм Яценюком.

«Для мене і моєї партії підтримка України – це питання наших цінностей. Ми не відійдемо від України» – передав українцям бельгійський міністр.

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Теги: Бельгія Україна Ізраїль

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