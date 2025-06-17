Чому Трамп втік із G7? Названо ймовірні причини безпрецедентної події

Терміновий від'їзд Трампа з саміту G7: чутки про ядерну проблему Ірану та можливий «український слід»?

Раптовий і неочікуваний від'їзд Дональда Трампа з саміту лідерів «Групи семи» (G7) у Канаді викликав хвилю припущень та дискусій. Сам президент США пояснив свій терміновий відліт нагальною потребою «справжнього кінця» ядерної проблеми з Іраном, тоді як українські експерти вказують на можливий «український слід» у його рішенні, пов'язаний із російською атакою на Київ. Про це повідомляє «Главком».

Чому Трамп «втік» із G7?

Український політолог Вадим Денисенко висунув версію, що термінове повернення Трампа до Вашингтона могло бути безпосередньо пов'язане з масованою російською атакою на Київ.

«З високою долею імовірності його попередили про масовану атаку росіян на Київ. Росіяни чи американська розвідка не так важливо», – зазначив Денисенко.

На його думку, протягом останніх двох місяців Україна, європейські партнери та частина республіканців чинили тиск на Трампа щодо його позиції до Росії. Після нічного обстрілу Києва, на саміті G7 тема нових санкцій проти РФ неминуче стала б ключовою. Денисенко припускає, що Трамп, не бажаючи приймати жодних рішень, міг вирішити покинути саміт.

Політолог також наголосив на важливості продовження тиску на Трампа спільно з європейцями та «притомною частиною республіканців», підкреслюючи, що «одна з головних причин падіння рейтингу Трампа – мʼяке ставлення до Путіна».

Скандал між Трампом та Макроном

Президент США Дональд Трамп категорично спростував твердження президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп назвав Макрона «шукачем публічності» і заявив, що причина його повернення до Вашингтона є «набагато більшою».

Макрон раніше припустив, що Трамп зробив «пропозицію» щодо припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

«Президент Франції Еммануель Макрон, який прагне розголосу, помилково заявив, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона та працювати над «припиненням вогню» між Ізраїлем та Іраном. Неправильно!» – написав Трамп у своєму дописі.

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«Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато важливіше. Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється. Слідкуйте за оновленнями!», – написав Трамп, не називаючи справжніх мотивів свого рішення.

Зустрівшись зі ЗМІ на борту літака Air Force One Дональд Трамп заявив, що буде в Ситуаційній кімнаті Білого дому, «відстежуючи розвиток подій на Близькому Сході». За словами журналістки CBS News Дженіфер Якобс, терміновий виїзд з саміту G7 пов'язаний з необізнаністю президента США з ситуацію на Ближньому сході.

«Я не казав, що шукаю припинення вогню», – наголосив Трамп. Він уточнив, що хоче «справжнього кінця», щоб Іран «повністю відмовився» від ядерної зброї. Президент також передбачив, що ізраїльтяни не сповільнюватимуть свій обстріл Ірану. «Ви дізнаєтеся протягом наступних двох днів. Ви дізнаєтеся. Ніхто поки що не сповільнювався», – заявив він.

На запитання щодо заклику до Тегерана евакуюватися, Трамп зазначив, що прагне, аби «люди були в безпеці». Він підкреслив необхідність своєї присутності у Білому домі, де він може бути «добре обізнаним» і не залежати від телефонів для отримання інформації.

Трамп: «Війни в Україні не було б якби...»

Під час саміту G7 у Канаді, Дональд Трамп заявив, що вважає помилкою виключення Росії з «Великої вісімки» у 2014 році. На його думку, якби Росія залишилася в групі, то повномасштабної війни в Україні не було б.

«Раніше це був спільнота восьми. Барак Обама та людина на ім'я Трюдо не хотіли, щоб Росія була у G8. І я сказав би, що це була помилка. Бо інакше в нас зараз не було б війни, якби Росія була у G8», – сказав Трамп. Він також повторив своє давнє твердження, що якби він був президентом чотири роки тому, Росія не розпочала б повномасштабне вторгнення в Україну.

Членство Росії у «Великій вісімці» було призупинено у 2014 році після анексії Криму. У 2017 році російська влада остаточно вийшла з групи, і з того часу вона функціонує як G7.

Що сталося в Україні та Ізраїлі вночі 17 червня?

Ніч на 17 червня 2025 року ознаменувалася атаками та напруженою ситуацією у двох ключових регіонах світу. В Україні російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ та Одесу ракетами та ударними дронами.

Російські війська масовано атакували Україну, запустивши більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Під удар потрапили столиця, Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, столичні рятувальники намагаються дістати людей з-під завалів зруйнованого будинку. «Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів», – каже він.

На Близькому Сході, як і передбачав Трамп, напруга залишається надзвичайно високою. Хоча детальних повідомлень про атаки Ізраїлю на Іран чи навпаки в ніч на 17 червня не надходило, коментарі Трампа свідчать про активні процеси, що стосуються ядерної проблеми Ірану та можливих дій Ізраїлю. Президент США наголосив, що Іран має «повністю відмовитися» від ядерної зброї, і передбачив, що «ізраїльтяни не сповільнюють свій обстріл Ірану». Він також попередив, що США «жорстко відреагують», якщо Іран зачепить американських військових.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп категорично спростував твердження президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп назвав Макрона «шукачем публічності» і заявив, що причина його повернення до Вашингтона є «набагато більшою».

Також, Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth заклик до жителів Тегерана негайно евакуюватися через загострення ситуації з Іраном. Він зазначив, що Іран мав підписати угоду, яку він пропонував, і назвав відмову «ганьбою» та «марною тратою людських життів».