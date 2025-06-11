Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр оборони Бельгії дав обіцянку Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Міністр оборони Бельгії дав обіцянку Україні
Бельгія з 2022 року активно допомагає Україні
фото: ksf.openukraine.org

Тео Франкен: Ми не відійдемо від України

Бельгія не зупинить підтримку України, оскільки це питання стосується цінностей. Як передає «Главком», таку заяву зробив міністр оборони Бельгії Тео Франкен після зустрічі з головою Київського безпекового форуму Арсенієм Яценюком.

«Для мене і моєї партії підтримка України – це питання наших цінностей. Ми не відійдемо від України» – передав українцям бельгійський міністр.

Нагадаємо, у 2025 році Бельгія виділяє Україні оборонний пакет допомоги на €1 млрд. Країна також планує надалі щороку виділяти українцям мільярд євро на оборону. Як передає «Главком», про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, яку транслювало «Суспільне».

Барт де Вевер уточнив, що €1 млрд допомоги передбачили на цей рік, і надалі Бельгія виділятиме на оборону України ще по мільярду євро щороку. Прем'єр-міністр Бельгії вважає, що Україні потрібно допомогти розбудувати більше спроможностей військово-промислового комплексу для самозахисту, а також для того, щоб підготувати Європу до можливих загроз з боку Росії.

Також бельгійська компанія Thales та українське оборонне підприємство уклали угоду про спільне виробництво ракет для протидії російським безпілотникам. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

«Thales Belgium підписали меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством. Ця домовленість передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА. Також очікуємо, що надалі ця співпраця розшириться – до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет», – йдеться у заяві. Герман Сметанін наголосив, що це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів.

Також Туреччина та Бельгія офіційно заявили про намір долучитися до коаліції дронів – міжнародного об’єднання в межах Контактної групи з питань оборони України, що займається координацією постачання безпілотних систем для українських Сил оборони. 

Читайте також:

Теги: Арсеній Яценюк Бельгія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін не хоче закінчувати війну
Путін не втомився від війни – він без неї не виживе
19 травня, 15:04
ASD об’єднує понад 4000 європейських оборонних компаній
Україна підписала з ЄС меморандум щодо інтеграції оборонної промисловості
12 травня, 18:53
Свириденко передала ноту тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс
Україна завершила процедури для запуску американсько-українського фонду відбудови
13 травня, 21:21
16 травня у Стамбулі пройшли переговори між Україною та Росією
Clash Report: Кремль озвучив п'ять вимог на переговорах у Стамбулі
16 травня, 23:49
Журналістка зафільмувала вибухи у Василькові
Жінка з Молдови, яка пережила атаку дронів у Василькові, звернулася до керівництва своєї держави
18 травня, 14:36
Ключковський: «Навроцький є антиросійським політиком, і в цьому полягає основна різниця між ним і Орбаном»
Польща стає Угорщиною №2? Експосол пояснив, чого чекати українцям від нового президента Навроцького
2 червня, 18:30
Звільнено ще 307 українських захисників
Другий етап обміну «1000 на 1000»: Зеленський розповів про повернення з полону українців
24 травня, 14:00
Келлог назвав головною метою переговорів у Стамбулі досягнення всеосяжного припинення вогню
Келлог повідомив, які країни приєднаються до мирних переговорів у Стамбулі
30 травня, 08:18
CSI використовує більшість країн НАТО, тому її впровадження забезпечить повну взаємосумісність із партнерами
Українські F-16 та Mirage під'єднають до «військового Wi-FI» НАТО
31 травня, 16:42

Політика

Міністр оборони Бельгії дав обіцянку Україні
Міністр оборони Бельгії дав обіцянку Україні
Названо країну-посередника між Україною та РФ у спілкуванні щодо ЗАЕС – Politico
Названо країну-посередника між Україною та РФ у спілкуванні щодо ЗАЕС – Politico
Новий президент Південної Кореї зробив перший крок для покращення відносин із КНДР
Новий президент Південної Кореї зробив перший крок для покращення відносин із КНДР
Новий президент Румунії вперше відвідає Україну: деталі
Новий президент Румунії вперше відвідає Україну: деталі
Адміністрація Трампа таємно відправить до вʼязниці мігрантів, серед них – українці – WP
Адміністрація Трампа таємно відправить до вʼязниці мігрантів, серед них – українці – WP
Маск пошкодував про свої дописи щодо Трампа
Маск пошкодував про свої дописи щодо Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 червня: ситуація на фронті
194K
Росія назвала умову для завершення війни в Україні: країни Балтії впливають на рішення
118K
Переговорник Путіна Дмітрієв виявився партнером дружини нардепа від «Слуги народу» (документи)
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 червня 2025
14K
Релігійна диверсія проти України. Нові деталі справи про держзраду мільярдера Новинського
11K
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Сьогодні, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Сьогодні, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
Вчора, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Вчора, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua