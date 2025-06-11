Міністр оборони Бельгії дав обіцянку Україні

Тео Франкен: Ми не відійдемо від України

Бельгія не зупинить підтримку України, оскільки це питання стосується цінностей. Як передає «Главком», таку заяву зробив міністр оборони Бельгії Тео Франкен після зустрічі з головою Київського безпекового форуму Арсенієм Яценюком.

«Для мене і моєї партії підтримка України – це питання наших цінностей. Ми не відійдемо від України» – передав українцям бельгійський міністр.

Нагадаємо, у 2025 році Бельгія виділяє Україні оборонний пакет допомоги на €1 млрд. Країна також планує надалі щороку виділяти українцям мільярд євро на оборону. Як передає «Главком», про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, яку транслювало «Суспільне».

Барт де Вевер уточнив, що €1 млрд допомоги передбачили на цей рік, і надалі Бельгія виділятиме на оборону України ще по мільярду євро щороку. Прем'єр-міністр Бельгії вважає, що Україні потрібно допомогти розбудувати більше спроможностей військово-промислового комплексу для самозахисту, а також для того, щоб підготувати Європу до можливих загроз з боку Росії.

Також бельгійська компанія Thales та українське оборонне підприємство уклали угоду про спільне виробництво ракет для протидії російським безпілотникам. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

«Thales Belgium підписали меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством. Ця домовленість передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА. Також очікуємо, що надалі ця співпраця розшириться – до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет», – йдеться у заяві. Герман Сметанін наголосив, що це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів.

Також Туреччина та Бельгія офіційно заявили про намір долучитися до коаліції дронів – міжнародного об’єднання в межах Контактної групи з питань оборони України, що займається координацією постачання безпілотних систем для українських Сил оборони.