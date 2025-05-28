Німецька «подруга Путіна» закликала провести референдум щодо Taurus для України

Сара Вагенкнехт: Таке поводження з німецьким населенням, якому доведеться нести наслідки, абсолютно неприйнятне. Нам потрібен референдум щодо політики Німеччини в Україн

Лідерка німецької ультралівої партії Сара Вагенкнехт виступила із закликом провести референдум щодо подальшої політики федерального уряду, зокрема на тлі дискусій про можливість постачання Україні озброєння без обмежень по дальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на presse-augsburg.

«Поворот канцлера щодо зброї є абсолютно безвідповідальним. Якщо німецька зброя – можливо, в майбутньому ракети Taurus – вразить російські міста, це буде рівнозначно оголошенню війни Москві. Спочатку німецький уряд робить поставки зброї секретною справою, а потім скасовує обмеження на дальність – це має сенс лише в тому випадку, якщо він серйозно хоче поставити Taurus або вже зробив це», – заявила Сара Вагенкнехт.

Сара Вагенкнехт – німецька політична діячка, доктор економічних наук, журналістка. Колишня членкиня Лівої партії Німеччини, відома проросійською риторикою.

Сара Вагенкнехт наголосила: «Таке поводження з німецьким населенням, якому доведеться нести наслідки, абсолютно неприйнятне. Нам потрібен референдум щодо політики Німеччини в Україні, особливо щодо заборони на постачання ракет Taurus. Населення повинно мати можливість встановити обмеження на політику німецького уряду щодо України. Ми не можемо допустити, щоб громадськість була ізольована, а потім раптово прокинулася перед загрозою ядерної війни».

Водночас у середовищі керівного блоку ХДС/ХСС дедалі частіше лунають заклики надати Україні далекобійні ракети Taurus, повідомляє ntv. Речник ХДС із зовнішньополітичних питань Родеріх Кізеветтер наголосив, що настав момент розпочати навчання українських військових на ракетних системах Taurus і передати ці системи країні.

«Taurus може принаймні частково полегшити ситуацію і таким чином захистити цивільне населення в Україні, якщо система буде поставлена в більшій кількості», – сказав політик.

Подібну заяву зробив і політик ХДС Томас Рьовекамп, голова комітету Бундестагу з питань оборони. Водночас політик партії зелених Антон Гофрайтер також висловився на користь поставок Taurus.

Нагадаємо, що Великобританія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецького канцлера Фрідріха Мерца.

Згодом після заяв Мерца про можливе зняття обмежень на використання західної зброї Україною, зокрема, щодо ударів по військових цілях на території Росії, віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль наголосив, що офіційна позиція щодо Taurus залишається незмінною.

Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покладатися на німецький уряд в контексті постачання крилатих ракет Taurus. За словами Мерца, останніми місяцями через ситуацію зі зміною уряду Німеччина була дещо «стриманою» у форматі Є3 (Велика Британія, Франція і ФРН).