16-річний українець, який зізнався у вбивстві матері та сестри в Бельгії, назвав мотив

Квіти та малюнки після подвійного вбивства в Хаасроде

Під час допиту підліток зазначив, що вбивство було спричинене нібито «банальною» суперечкою

16-річний українець, який зізнався у вбивстві своєї матері Лілії та сестри Анни у Бельгії, стверджує, що причиною стали побутові конфлікти. Проте правоохоронці не вважають це правдивим поясненням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на De Morgen.

Під час допиту підліток зазначив, що вбивство було спричинене нібито «банальною» суперечкою, через кишенькові гроші або навчання. Водночас прокуратура має сумніви щодо цієї версії.

Львів'янка Лілія та її шестирічна донька Анна фото з відкритих джерел

«Він наводить певну причину вбивства на своєму допиті, але вона настільки банальна, що її необхідно розслідувати далі. Що саме розглядалося в його голові, все ще потребує уточнення», – зауважила речниця прокуратури Сара Каллеваерт.

Лілія з сином та двома дочками фото з відкритих джерел

Крім того, видання наводить свідчення двох очевидців, які стверджують, що за кілька днів до трагедії хлопець говорив про смерть своєї матері та сестри.

Нагадаємо, у Бельгії пожежна служба отримала виклик про пожежу, що сталася в одній з квартир у будинку місцевого священника. Ця будівля належить місцевому церковному старості, але була орендована муніципалітетом для розміщення біженців з України.

Тіло вбитої жінки знайшли на місці пожежі, її дочка невдовзі померла у реанімації. Обидві жертви загинули від ножових поранень. За висновком експерта з пожежної безпеки, приміщення зайнялося в результаті підпалу.

Згодом у Бельгії прокуратура поширила інформацію про перші результати розслідування вбивства у місті Хаасроде двох українок – 46-річної жінки та її шестирічної доньки. У вбивстві й підпалі приміщення зізнався 16-річний син жертви.