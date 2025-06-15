Україна змінює формат обміну тілами загиблих – СБУ
Наступні етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту
Україна 15 червня завершила етап репатріації полеглих військових, який передбачав використання залізниці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України.
Там пояснили, що це дозволило в прискореному режимі доставити тіла полеглих захисників до різних регіонів, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи.
Наступні ж етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту, як це передбачають домовленості, досягнуті на зустрічі у Стамбулі.
У нинішніх заходах брали участь представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
«Вони високо оцінили організацію репатріації полеглих оборонців України. За їхніми словами, репатріація відбулась на найвищому рівні, з дотриманням усіх передбачених міжнародних практик та з гідною шаною до загиблих воїнів», – зазначили у СБУ.
Полеглих оборонців удалося повернути завдяки спільній роботі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого з прав людини, Міноборони, ГУР МОУ, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС, ДПСУ, інших структур Сектору безпеки і оборони України, а також завдяки «Укрзалізниці».
Нагадаємо, в В Україну 15 червня повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.
Також 14 червня в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих військовослужбовців та громадян України. Це стало результатом чергового етапу репатріаційних заходів, проведених у рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Російська сторона стверджує, що ці тіла належать українським громадянам.
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