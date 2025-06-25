Ядерна скринька Пандори

Світ стає істотно небезпечнішим

До повномасштабної фази російсько-української війни вважалося, що країна, яка має ядерні обʼєкти не може бути обʼєктом прямої воєнної агресії. Тим паче будь-яка атака на ядерні обʼєкти не прийнятна за замовчуванням.

Росія зламала це табу. Атакувавши ядерні обʼєкти. Захопивши Чорнобильське сховище, Запорізьку АЕС – Росія вперше в світовій історії вдалася до відкритого ядерного тероризму. І світ це схавав. Бо сильним світу цього можна все.

Тепер завдано прямих ударів по ядерним обʼєктах в Ірані. Порушено ще одне табу. І покарань теж жодних не буде. Навпаки є публічні заохочення.

Тепер ядерку можна не лише захоплювати. А ще й бомбардувати. Лишилося подолати крайню засторогу. Неприйнятність застосування ядерної зброї.

На Росії уже говорять, що Україна нібито планує виготовити брудну бомбу, відтак треба завдати привентивного ядерного удару. Отак за три роки зняті будь-які перестороги щодо ядерних обʼєктів як прийнятних цілей і можливих засобів.

До чого це веде – очевидно.

Світ стає істотно небезпечнішим. Брутальна сила практично єдиним аргументом у міждержавних відносинах… Бути сильними і готовими до всього – єдине правило на майбутнє. А ще памʼятати, що ми по праву можемо бути ядерною країною… І маємо вимагати компенсації невиконання будапештських безпекових зобовʼязань як мінімум… А ще сподіваємось, що після того як вгамувати путінського союзника в Ірані, нарешті вгамують головного світового злочинця – Росію. І це буде справедливий мир через силу…