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    Через санкції росіяни залишаться без нових грошей

    Російські банки просять Центробанк відкласти обмін банкнот, бо санкції вигнали з Росії виробників банкоматів та іншої техніки, яка працює з купюрами - Через санкції росіяни залишаться без нових грошей
    Російські банки просять Центробанк відкласти обмін банкнот, бо санкції вигнали з Росії виробників банкоматів та іншої техніки, яка працює з купюрами
    фото з російських ЗМІ

    Західні санкції ударили напрямку по російських рублях

    Російські банки просять відкласти обмін банкнот. Про це пише РІА «Новості».

    Відповідний лист учасники банківського сектору економіки країни-агресора направили у Центробанк РФ.

    Причиною такого кроку банківські установи називають санкції, запроваджені Заходом у відповідь на розв’язану Кремлем повномасштабну війну проти України.

    Так, через санкції з російського ринку пішли такі відомі постачальники банкоматів, як Diebold Nixdorf и NC. А на долю цих компаній припадає, зазначають банки, більше 60% усіх банкоматів на території РФ.

    Крім банкоматів, проблеми будуть і з рахунково-сортувальними машинами, більше половини яких виробляється у Німеччині та Японії. Ці виробники теж залишили Росію після запровадження санкцій.

    Касова ж техніка, яка використовується для обробки банкнот, на 100% західна, пояснила у своєму зверненні Асоціація банків Росії.

    Псля того, як з російського ринку пішли відповідні постачальники, пояснила банківська асоціація, «стали неможливими будь-які оновлення програмного забезпечення валідаторів у модулях рециркуляції/прийому готівкових банкоматів, а також касової техніки, терміналів, що призводить до відсутності можливості додавання/зміни шаблонів купюр як нових номіналів, так і нового зразка».

    Оновлення банкнот російський Центробанк планував розпочати уже поточного року і проводити його до 2025-го.

    Нагадаємо, учора, 27 квітня, навіть давній соратник президента Росії Володимира Путіна Олексій Кудрін визнав катастрофу в російській економіці.

    Теги: росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Через санкції росіяни залишаться без нових грошей