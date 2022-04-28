Через санкції росіяни залишаться без нових грошей
Західні санкції ударили напрямку по російських рублях
Російські банки просять відкласти обмін банкнот. Про це пише РІА «Новості».
Відповідний лист учасники банківського сектору економіки країни-агресора направили у Центробанк РФ.
Причиною такого кроку банківські установи називають санкції, запроваджені Заходом у відповідь на розв’язану Кремлем повномасштабну війну проти України.
Так, через санкції з російського ринку пішли такі відомі постачальники банкоматів, як Diebold Nixdorf и NC. А на долю цих компаній припадає, зазначають банки, більше 60% усіх банкоматів на території РФ.
Крім банкоматів, проблеми будуть і з рахунково-сортувальними машинами, більше половини яких виробляється у Німеччині та Японії. Ці виробники теж залишили Росію після запровадження санкцій.
Касова ж техніка, яка використовується для обробки банкнот, на 100% західна, пояснила у своєму зверненні Асоціація банків Росії.
Псля того, як з російського ринку пішли відповідні постачальники, пояснила банківська асоціація, «стали неможливими будь-які оновлення програмного забезпечення валідаторів у модулях рециркуляції/прийому готівкових банкоматів, а також касової техніки, терміналів, що призводить до відсутності можливості додавання/зміни шаблонів купюр як нових номіналів, так і нового зразка».
Оновлення банкнот російський Центробанк планував розпочати уже поточного року і проводити його до 2025-го.
Нагадаємо, учора, 27 квітня, навіть давній соратник президента Росії Володимира Путіна Олексій Кудрін визнав катастрофу в російській економіці.