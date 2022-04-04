У РФ хочуть давати десять років тюрми за виконання іноземних санкцій

Держдума має намір запровадити покарання за дотримання іноземниих санкцій у Росії

До держдуми РФ внесено законопроект, що передбачає до 10 років позбавлення волі за виконання іноземних санкцій на території Росії.

Як повідомляється на сайті держдуми, ініціатива внесена головою комітету з державного будівництва та законодавства Павлом Крашенінніковим «спільно з групою депутатів та сенаторів», передає BBC.

Депутати пропонують внести зміни до статті кримінального кодексу про зловживання повноваженнями (ч. 2 ст. 201 КК РФ) та запровадити покарання за «дії, вчинені з метою виконання рішення іноземної держави про введення заходів обмежувального характеру проти Росії».

Покарання передбачатиме штраф у розмірі до 1 млн рублів, примусові роботи на строк до п'яти років, або позбавлення волі до 10 років із забороною обіймати певні посади на строк до трьох років.

«Очевидно, що одна з цілей іноземних санкцій - дестабілізація внутрішньої економіки Росії, «зіштовхування лобами» вітчизняних кампаній одна з одною. Для недопущення погіршення економічної ситуації всередині країни ми пропонуємо внести поправки до КК РФ», - сказав Крашенінніков.

Із пропозицією запровадити кримінальну відповідальність за дотримання санкцій у Росії раніше виступив секретар генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак.

Він заявив, що деякі компанії почали відмовлятися від роботи з банками та бізнесом, які потрапили під санкції, тому що вони самі ризикують потрапити під обмеження. Це, на думку Турчака, можна розцінювати як «фактично пряме сприяння погіршенню економічної ситуації».

На початку березня, невдовзі після повномасштабного російського вторгнення в Україну, в РФ запровадили кримінальну відповідальність за заклики до санкцій проти Росії. Максимальне покарання за цією статтею – три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден після оприлюднених журналістами звірств російської армії в Бучі знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем, а також пообіцяв нові санкції проти Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон після звірств у Бучі виступив за посилення санкцій проти Росії і запровадження обмежень на імпорт російської нафти і вугілля.

Посли ЄС 6 квітня обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.