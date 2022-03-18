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    Економіка та фінанси

    Російська економіка завершилася 28 лютого – аналітик

    Через санкції економіка РФ стрімко обвалюється - Російська економіка завершилася 28 лютого – аналітик
    Через санкції економіка РФ стрімко обвалюється

    Дефолт настане дуже швидко, прогнозує Андерс Аслунд

    Санкційні обмеження, запроваджені світом проти РФ, зламають російську економіку та призведуть до дефолту. Про це під час телемарафону сказав старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

    «Це – потужні санкції. Вони заламають російську економіку негайно. Можна сказати, що російська економіка завершилася 28 лютого. І зараз неважливо, про які західні санкції йдеться, адже зараз просто непристойно торгувати з Росією», – зауважив він.

    На переконання аналітика, невдовзі РФ втратить можливість обслуговувати свій зовнішній борг.

    «Росія зараз платить рублями, коли потрібно платити доларами. Тоді як це називається? Я думаю, що дефолт настане дуже швидко», – пояснив Аслунд.

    За його оцінкою, за результатом 2022 року російська економіка втратить близько 20%.

    Як повідомлялося раніше, країни Заходу запровадили проти Росії безпрецедентні санкції. Внаслідок цього уже близько 100 тис. росіян втратили роботу. За прогнозом, до кінця 2022 року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян.

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    Теги: росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Російська економіка завершилася 28 лютого – аналітик