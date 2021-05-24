Протасевич під тиском може виступити на ТБ і вибачитися за все, – політолог

Затримання Романа Протасевича – попередження усім емігрантам, вважає політолог

Білоруський політолог Валерій Карбалевич розповів в інтерв’ю «Главкому», навіщо невизнаному президенту Білорусі Олександру Лукашенку затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Карбалевич нагадав, після відходу з Nexta у Протасевича залишився Telegram-канал «Беларусь головного мозга», а також він має велика кількість підписників.

«Він (Протасевич, – «Главком») якимось чином може продовжити впливати на ситуацію. По-друге, це просто помста за те, що він зробив минулої осені і за ті неприємності, які він завдав владі Білорусі. Це попередження усім емігрантам. Мовляв, дивіться, у нас довгі руки, до всіх дотягнемося. Я не виключаю, що під жорстким тиском Протасевич буде змушений надавати якусь важливу інформацію для спецслужб про те, хто фінансував цей Telegram-канал, які люди, які засоби за цим стоять», – заявив Карбалевич

Потім, на думку політолога, влада Білорусі використовуватиме цю інформацію в якихось пропагандистських цілях.

«Врешті-решт я не виключаю, що сам Роман під тиском може виступити по білоруському телебаченню, за все розкаятися, розповісти, які погані західні спецслужби, що це саме вони організовують кольорову революцію в Білорусі. Подібні виступи уже були від різних політичних ув’язнених у Білорусі, які під телекамеру говорили усе, що потрібно білоруській владі», – резюмував експерт.

Нагадаємо, у понеділок ввечері мати засновника порталу Nexta Романа Протасевича повідомила, що її син перебуває в одній з лікарень Мінська у критичному стані. Натомість у МВС стверджують, що Протасевич перебуває в СІЗО білоруської столиці. «Скарг на стан здоров'я від нього не надходило», – заявили силовики.

Як відомо, у неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Ввечері 24 травня секретар РНБО заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Також Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.