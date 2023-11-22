Протести дружин мобілізованих росіян. Кремль поставив задачу регіонам

Дружинам мобілізованих у РФ забороняють протестувати та навіть звинувачують їх у роботі на ЗСУ

Російським губернаторам поставили завдання «робити що завгодно», аби купувати протести

Віце-губернаторам російських регіонів доручили уважно стежити за настроями дружин та інших родичів мобілізованих, оскільки «закордонні недоброзичливці можуть використати їх для дестабілізації ситуації всередині РФ». Про це пише «Коммерсант».

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Відповідне завдання вони отримали під час семінару у Московській області, який був у значній частині присвячений майбутній виборчій кампанії 2024 року. Джерело The Insider в одній з регіональних адміністрацій підтвердило, що тема «роботи» з дружинами мобілізованих громадян є однією з пріоритетних для губернаторів – про це їм постійно нагадують в адміністрації президента. «Стоїть завдання будь-якою ціною купувати зовнішній протест. Умовляти, обіцяти, платити. Що завгодно, аби це не вийшло на вулицю, у будь-якій кількості, навіть 50 осіб», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дружинам російських мобілізованих у кількох регіонах відмовили у проведенні акції, де ті мали намір вимагати повної демобілізації. У Новосибірську закрита зустріч відбулася у місцевому палаці культури – від учасників зборів вимагали оригінал довідки про мобілізацію родича та підтвердження своєї спорідненості з ним. Чиновники погрожували жінкам переслідуванням за неузгоджені публічні заходи.

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У Красноярську дружини мобілізованих отримували погрози через спробу організувати мітинг за ротацію військових на війні в Україні. Їх почали звинувачувати у роботі на ЗСУ. Влада Санкт-Петербурга також не дозволила родичам мобілізованих провести мітинг, як і мерія Москви, яка відмовила рідним мобілізованих у проведенні мітингу за повернення їх близьких додому, пояснивши це «коронавірусними обмеженнями».

Нагадаємо, дружини російських окупантів 7 листопада провели, мабуть, першу публічну вуличну акцію протесту в Москві після вторгнення в Україну. Вони зібралися на центральній площі Театральній і розгорнули транспаранти з вимогою повернути своїх чоловіків із передової. Однак їхня акція дуже швидко закінчилася – поліція за лічені хвилини розігнала жінок.

Триває 637-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.