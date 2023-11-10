На Закарпатті підприємство під час війни шило спортивну форму для збірної РФ

Протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Нацполіції

Правоохоронці в Закарпатській області виявили, що на одному із підприємств приховано виготовляли куртки італійського бренду Vist для збірної РФ з лижного спорту. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

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Власником підприємства є громадянин Італії. Куртки виготовляли на замовлення організації Russia ski team.

«На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду Vist із символікою держави-агресора для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту, замовником котрої є організація Russia ski team», – заявив Микита.

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Протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Нацполіції.

Нагадаємо, триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.