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Зеленський назвав умову для пришвидшення контрнаступу ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський назвав умову для пришвидшення контрнаступу ЗСУ
Президент закликав партнерів дати Україні ППО на зиму
фото: Офіс президента

Доки росіяни контролюють небо, українські вояки не можуть просуватися вперед

Збройним силам України для пришвидшення контрнаступу потрібні засоби протиповітряної оборони. Оскільки Росія контролює українське небо. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

«Ми не маємо достатньо засобів ППО, тому Росія контролює небо. Що буде, коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать вперед, і це (контрнаступ, – ред.) піде швидше. Тому що ми не можемо використовувати наших людей, як м’ясо, як роблять росіяни», – заявив він.

Зеленський додав, що доки росіяни контролюють небо, а в України немає достатньо захисту, то ЗСУ не можуть просуватися вперед швидко.

«Наш топ-1 запит до партнерів – це врівноважити наші сили у небі. Ми повинні довго чекати на F-16 через тренування і так далі, а ППО – це більш швидке вирішення питання. Я говорив про це з Байденом – не давати ППО (через дефіцит, – ред.), а виготовляти разом. Воно дороге, і нам не потрібні подарунки. І це важливо, це також робочі місця», – заявив Зеленський.

Президент закликав партнерів дати Україні ППО на зиму.

«Наш меседж світу, США, Європі, Азії дати нам ППО, орендувати, особливо на зиму», – підкреслив він.

Раніше Зеленський прокоментував статтю Залужного про війну в Україні. Він вважає, що Україна не перебуває у патовій ситуації у зв'язку з переходом війни на стадію позиційного виснаження.

Нагадаємо, у своїй статті в The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає «позиційною» зі статичними та виснажливими боями, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості. 

Залужний вважає, що в Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені. 

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Теги: росія Володимир Зеленський президент контрнаступ росіяни війна Україна Валерій Залужний

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