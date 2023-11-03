Атака «шахедів» на Львівщину: Садовий повідомив деталі

Захисники не допустили наближення «шахедів» до Львова

Регіону загрожували 16 ворожих безпілотники

У ніч проти 3 листопада російські загарбники випустили по Львову 16 дронів. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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«За інформацією військових цієї ночі нашому регіону загрожували 16 шахедів. Наші ППО відпрацювали їх в межах своєї зони відповідальності, це не лише Львівська область», – написав Садовий.

Він також зазначив, що захисники не допустили наближення «шахедів» до міста. «У самому Львові спокійно. Дякуємо за це нашим захисникам», – написав Садовий.

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До відома, у ніч на 3 листопада під час атаки РФ сили ППО знищили над Одещиною два дрони. При цьому очільник ОВА наголосив, що є влучання по території інфраструктурного об'єкта.

Також у ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками Shahed. Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження цивільних об'єктів.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Терористи застосували 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.