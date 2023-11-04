Мешканці двох областей Росії прокинулися від вибухів
Окупанти заявили, що «припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки»
У країні-агресорці заявили про чергове відбиття атаки дронів у ніч на 4 листопада.
Міноборони Росії заявило, що протягом ночі «припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки території Російської Федерації».
«Черговими засобами ППО знищено чотири українські безпілотні літальні апарати над територіями Білгородської та Курської областей», – йдеться у повідомленні міноборони РФ.
Нагадаємо, 1 листопада росіяни заявили, що нібито збили два українські безпілотники над Курською областю.
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