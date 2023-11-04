Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мешканці двох областей Росії прокинулися від вибухів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Мешканці двох областей Росії прокинулися від вибухів
Вибухи прогриміли в Білгородській і Курській областях
фото ілюстративне

Окупанти заявили, що «припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки»

У країні-агресорці заявили про чергове відбиття атаки дронів у ніч на 4 листопада.

Міноборони Росії заявило, що протягом ночі «припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки території Російської Федерації».

«Черговими засобами ППО знищено чотири українські безпілотні літальні апарати над територіями Білгородської та Курської областей», – йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Мешканці двох областей Росії прокинулися від вибухів фото 1

Нагадаємо, 1 листопада росіяни заявили, що нібито збили два українські безпілотники над Курською областю.

Читайте також: Скільки росіян хочуть закінчення війни з Україною: результати опитування
Теги: вибух росія безпілотник війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Китай планує створити людиноподібних роботів до 2025 року
Китай планує створити людиноподібних роботів до 2025 року
Марк Цукерберг потрапив на операційний стіл
Марк Цукерберг потрапив на операційний стіл
Мешканці двох областей Росії прокинулися від вибухів
Мешканці двох областей Росії прокинулися від вибухів
Російські командири продають солдатів до ПВК: названо ціну
Російські командири продають солдатів до ПВК: названо ціну
Масштабна повінь в Італії: щонайменше шестеро людей загинули
Масштабна повінь в Італії: щонайменше шестеро людей загинули
У Непалі стався сильний землетрус: є десятки загиблих
У Непалі стався сильний землетрус: є десятки загиблих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
355K
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
70K
Житло, погода і світло: що дивує українську біженку у Норвегії
49K
Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні
21K
Скільки років громадянин може вважатися внутрішньо переміщеною особою: відповідь Верещук
18K
Атака «шахедів» на Львівщину: Садовий повідомив деталі (оновлено)
17K
Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка

Новини

Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 04:40
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Вчора, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту