Пропагандист Шарій виявився членом Міжнародної федерації журналістів

Шарій просить про підтримку після нападу в Європі

Шарій розіслав низці міжнародних медійних організацій листа, в якому назвав себе членом Міжнародної федерації журналістів

Підозрюваний у державній зраді проросійський блогер Анатолій Шарій може бути членом Міжнародної федерації журналістів. Про це повідомляє Інститут масової інформації (ІМІ) з посиланням на свої джерела.

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За даними ІМІ, Шарій розіслав низці міжнародних медійних організацій листа з проханням про підтримку, в якому він заявляє про погрози у зв'язку з нібито його розслідуванням діяльності наркокартелів у Європі.

У листі Шарій назвав себе членом Міжнародної федерації журналістів і заявив, що «шокований тим, що як журналіст зазнав нападу в Європі».

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ІМІ звернувся по коментар до Міжнародної федерації журналістів, щоб дізнатися, чи дійсно Шарій є членом цієї організації. Поки відповіді не отримали.

Нагадаємо, 23 жовтня, віллу пропагандиста Анатолія Шарія та його родини в іспанській Таррагоні закидали коктейлями Молотова.

Раніше повідомлялося, що Анатолій Шарій піде під суд за державну зраду – його звинувачують у співпраці із ФСБ. Офіс генпрокурора наголосив, що він з-за кордону організовує проросійські піар-акції і поширює антиукраїнську пропаганду.

Служба безпеки України 6 липня повідомила нову підозру Шарію, який, як стверджують у спецслужбі, допомагав ФСБ робити підставні відео з допитів українських полонених.